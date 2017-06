Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet

Verkoop nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio gestart

16 juni 2017 | Mercedes-Benz maakt de E-Klasse familie compleet met de nieuwe E-Klasse Cabriolet. De E-Klasse Cabriolet 2017, met een consumentenprijs inclusief kosten rijklaarmaken vanaf 64.577 euro, is nu te bestellen. De E-Klasse Cabriolet is aanzienlijk groter dan zijn voorganger. De bestuurder en passagiers genieten daardoor van meer ruimte. Bij de introductie in september is er in eerste instantie keuze uit benzine- en dieselmotoren, voor het eerst ook met permanente vierwielaandrijving 4MATIC.