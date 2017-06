Volkswagen introduceert nieuwe Polo

16 juni 2017 | Volkswagen presenteert de nieuwe Polo. De zesde generatie van deze bestseller valt op door zijn nieuwe design, het aanmerkelijk ruimere interieur en een cockpit met de modernste digitale gemakken. De nieuwe Polo is er met TSI- (benzine), TGI- (aardgas) en TDI- (diesel) motoren en met assistentiesystemen die tot nu alleen in grotere Volkswagens verkrijgbaar waren. De marktintroductie staat in Nederland voor eind oktober gepland.

De zesde generatie van de bestseller van Volkswagen (inmiddels zo'n 14 miljoen verkochte exemplaren, zelfs 16 miljoen inclusief alle afgeleide varianten) is qua grootte op alle fronten gegroeid. Dat vertaalt zich in duidelijk meer interieur- en bagageruimte. De inhoud van de kofferruimte groeide met 25 procent, van 280 tot 351 liter. Toch is de Polo anno 2017 nog altijd compact: hij is 4,05 m lang (huidige Polo: 3,97 m), 1,75 m breed (1,68 m) en 1,45 m hoog (1,45 m). De wielbasis maakt een forse sprong en meet nu 2,56 m (2,47 m). Om een idee te geven: de wielbasis van de zesde generatie Polo is ruim 5 cm langer dan die van een Golf van de vierde generatie uit 1997. Daardoor én door slimmer gebruik van ruimte biedt de Polo aanzienlijk meer interieur- en bagageruimte (+21 l) dan de Golf 4.

Volgens Klaus Bischof, hoofd Design van Volkswagen, heeft de toepassing van het MQB-platform ook positieve gevolgen voor het design van de nieuwe Polo: "De proporties zijn nu nog beter. De Polo komt volwassen en zelfverzekerd voor de dag. Hij is progressief, hedendaags en vriendelijk. Ons doel was om de Polo een sportiever en krachtiger uiterlijk te geven met behoud van zijn herkenbaarheid. Hij is er nu uitsluitend in vijfdeursuitvoering. Met zijn looks én met zijn toptechnologie is hij helemaal van nu",

In totaal komen er negen motoren beschikbaar voor de nieuwe Polo. Bij de marktintroductie in oktober dit jaar omvat het spectrum motoren met vermogens van 48 kW/65 pk (1.0 MPI) tot 110 kW/150 pk (1.5 TSI EVO met ACT cilinderuitschakeling). De Polo is voor het eerst ook leverbaar met een nieuwe 1.0 TGI (66 kW/90 pk) die geschikt is voor aardgas. De TDI dieselmotor levert 70 kW/95 pk. Al deze modellen hebben een start-/stopsysteem en maken gebruik van recuperatie (terugwinning van energie). Polo-modellen met een motorvermogen vanaf 70 kW zijn leverbaar met de DSG-transmissie. De Polo GTI krijgt de beschikking over een 147 kW/200 pk sterke 2.0 TSI.

Dat de nieuwe Polo tot de meest vooruitstrevende compacte auto's ter wereld behoort, komt ook tot uiting in het brede aanbod assistentiesystemen. Vele ervan waren tot nu toe voorbehouden aan de Golf en/of de Passat. Zelfs de basisuitvoering van de nieuwe Polo beschikt al over het afstandswaarschuwingsysteem Front Assist met City Emergency Braking en Voetgangersherkenning. Ook de automatische afstandsregeling Adaptive Cruise Control (ACC) is leverbaar. Deze is nu in te schakelen bij snelheden tot 210 km/u. In combinatie met de DSG-transmissie biedt het ACC ook een Stop & Go-functie. Nieuwe opties zijn Lane Assist met dodehoekherkenning en Rear Traffic Alert en het semiautomatische inparkeersysteem Park Assist. Hierbij is een manoeuvreerfunctie inbegrepen. Deze biedt bescherming tegen kleine, maar vaak dure parkeerschades. Keyless Acces is ook beschikbaar.

In de Polo debuteert de nieuwe generatie van het Active Info Display. Het digitale instrumentenpaneel is nu helderder en makkelijker in gebruik dan voorheen. Voor het eerst is het mogelijk om met slechts een knop op het stuur te switchen van menu. Ook krijgt de Polo 2017 de beschikking over de nieuwste infotainmentsystemen met displays van 6,5 tot 8,0 inch. Dankzij het heldere glas is ook hun uiterlijk net zo geavanceerd als dat van high-end smartphones.

Volkswagen slaat op het gebied van connectiviteit nieuwe wegen in. Om te beginnen is de Polo leverbaar met 'App Connect' Car-Net-toepassingen (met MirrorLink, Android Auto en Apple CarPlay) en 'Guide & Inform'. Nieuw is 'We by Volkswagen', een digitaal platform dat een nieuw niveau van online mobiliteit onder handbereik brengt.

De nieuwe Polo wordt leverbaar als Trendline, Comfortline, Highline en GTI. De Polo Trendline biedt LED-dagrijverlichting, het Radio-en multimediasysteem 'Composition Colour', centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en een coming-home/leaving-home lichtfunctie. Vanaf de Comfortline zijn Climatic airconditioning, telefoonvoorbereiding (bluetooth), een USB-aansluiting, middenarmsteun en een multifunctioneel lederen stuur standaard. De Highline voegt daar onder meer een adaptief onderstel 'Sport Select' aan toe, evenals sport-comfortstoelen, LED-achtergrondverlichting, automatische airconditioning 'Climatronic' en lichtmetalen velgen. De Polo GTI heeft nu een 2.0 TSI met 147 kW/200 pk. De nieuwe Polo is naar eigen wens te bestellen met bijvoorbeeld het sportief getinte R-Line pakket of het elegante Black and Style pakket. Ook zijn er individuele opties als LED-koplampen, draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons, een panoramisch dak en een onderstel met actieve schokdempers.

De nieuwe Volkswagen Polo arriveert naar verwachting eind oktober 2017 in Nederland. De prijzen en specificaties worden binnenkort bekend gemaakt.