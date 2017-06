Audi R8

Audi introduceert R8 Spyder V10 plus

16 juni 2017 | Audi introduceert met de R8 Spyder V10 plus de allersnelste open versie tot nu toe in de geschiedenis van het merk. De roadster is onderhuids vergelijkbaar met de coupéversie van de R8 V10 plus die Audi Sport GmbH in het programma heeft. Audi's nieuwste sportwagen is vanaf juli te bestellen en arriveert in september in Nederland.