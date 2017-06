SVO Design Pack verkrijgbaar voor Range Rover

15 juni 2017 | Land Rover biedt Range Rover-eigenaren de mogelijkheid om hun auto extra te personaliseren met het nieuwe Design Pack, dat ontwikkeld is door Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). Het nieuwe SVO Design Pack omvat een unieke voorbumper, een dito achterbumper met vier geïntegreerde uitlaateindstukken, zijskirts, nieuw ontworpen luchtopeningen in de voorste portieren en een specifieke grille.

Alle onderdelen zijn ontwikkeld en uitvoerig getest door het SVO Technical Centre in het Britse Coventry. De montage wordt verzorgd door de Land Rover-dealer.

Het SVO Design Pack is leverbaar in alle kleuren (Atlas, Dark Atlas, Graphite Atlas en Gloss Black) en voor elke nieuwe of gebruikte Range Rover met standaard wielbasis vanaf bouwjaar 2013, inclusief de 405 kW (550 pk) sterke SVAutobiography Dynamic, en ongeacht de uitrusting en stylingpakketten die al gemonteerd zijn.