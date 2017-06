Lexus CT

Lexus CT 200h vernieuwd voor 2017

15 juni 2017 | De Lexus CT 200h gaat een nieuwe levensfase in. Na een eerdere facelift in 2013, ondergaat het model nu een tweede verjongingskuur voor modeljaar 2017. De CT 200h voor 2017 is herkenbaar aan een krachtiger en sportiever exterieurdesign. Ook het interieur is aangepast met zacht aanvoelende materialen en nieuwe kleurthema's. De vernieuwde Lexus CT 200h is naar verwachting vanaf oktober 2017 leverbaar in Nederland.

De voorzijde van de vernieuwde Lexus CT 200h is voorzien van Lexus' nieuwe 'spindle grille', maar met een nieuw ontwerp. De mistlampen zitten voortaan in een metallic grijze, scherp gelijnde behuizing. Boven de koplampen bevindt zich de pijlvormige dagrijverlichting (DRL, Daytime Running Lights). Dit zorgt voor een krachtige aanblik die aansluit op die van andere nieuwe Lexus modellen. Aan de achterzijde vallen de L-vormige LED-achterlichten op. Daardoor ziet het instapmodel uit de Lexus familie er van achteren breder en sportiever uit. Ook de richtingaanwijzers zijn voorzien van LED-technologie. Nieuw zijn het grotere navigatiescherm (nu: 10,3-inch) en het two-tone leder. Frisse kleurthema's brengen het totale aantal op negen. De CT 200h F SPORT LINE is een extra sportieve uitvoering die zich onderscheidt door de zwarte designaccenten, onder andere aan de voorzijde. De CT 200h is leverbaar met de keuze uit nieuwe carrosseriekleuren, waaronder het opvallende Lava Orange CS (Crystal Sunshine) en Heat Blue CL (Contrast Layering). Lexus heeft ten slotte de actieve veiligheid van de CT 200h op een hoger plan getild door de toevoeging van Lexus Safety System+. Dit uitgebreide pakket actieve veiligheidssystemen bestaat uit een Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert (LDA) met stuurassistentie, Automatic High Beam (AHB) en Road Sign Assist (RSA).