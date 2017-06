Documentairemaker rijdt naar Tokio per Subaru Forester

13 juni 2017 | Met een 17 jaar oude Subaru Forester van Nederland naar Japan. Documentairemaker en schrijver Dirk Jan Roeleven vertrekt eind juni voor deze autorit met een 17 jaar en 500.000 kilometer oude Subaru Forester. Einddoel is de Subaru-fabriek bij Tokio, waar de Forester ooit werd gebouwd. De reis zal zo'n zes maanden en 22.000 kilometer duren.

Is de reis al bijzonder, de auto waarmee Roeleven en zijn partner Hester van der Vliet van Aalsmeer naar Tokio reizen, is ook een verhaal apart. De Forester werd gebouwd in 2000 en deed in zijn eerste levensjaren dienst als politieauto van de KLPD om snelheid te controleren.

Later kwam de boswachtergroene Forester in handen van een bouwbedrijf vanwege zijn praktische bruikbaarheid en trekkracht. Roeleven tikte de auto in 2007 voor vijf mille op de kop, toen met een kilometerstand van 170.000. Inmiddels legde de Subaru ruim 500.000 kilometer af en is het einde van zijn leven nog niet in zicht.

Voordat de Forester met pensioen mag en aan zijn makers in de Subaru-fabriek nabij Tokio wordt overhandigd, moet de Forester eerst nog ruim 22.000 kilometer afleggen door onder meer Rusland, Kazachstan, Mongolië, Zuid-Korea en Japan. Een lange en boeiende tocht, waarbij Roeleven niet voor de kortste en snelste weg naar Tokio kiest, maar voor de meest inspirerende route, langs locaties met een verhaal. Een verhaal dat opgetekend zal worden in een boek en uitgebreid te volgen zal zijn op social media.