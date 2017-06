Rolls-Royce opent tentoonstelling over Phantom

14 juni 2017 | Rolls-Royce opent eind juli in Mayfair, Londen, de tentoonstelling 'The Great Eight Phantoms', een expositie van de meest bijzondere Phantoms uit de laatste 92 jaar. De tentoonstelling is tevens de plaats waar de geheel nieuwe, achtste generatie Rolls-Royce Phantom zal worden getoond. In aanloop naar de opening maakt Rolls-Royce bekend welke auto's er van over de hele wereld naar Londen komen om te worden tentoongesteld. Elke auto vertelt een uniek verhaal over de eigenaar of over een belangrijke gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. Zoals de Rolls-Royce Phantom III van de Britse veldmaarschalk Bernard Law Montgomery, 1st Viscount Montgomery of Alamein.

Hoewel veldmaarschalk Bernard Law Montgomery, 1st Viscount Montgomery of Alamein als bijnaam de Spartaanse Generaal had vanwege zijn sobere levensstijl, was er één gebied waarop hij niet bezuinigde en alleen met het allerbeste genoegen nam: zijn persoonlijke vervoermiddel. Hij koos voor Rolls-Royce. Gedurende de Tweede Wereldoorlog maakte de Veldmaarschalk van drie Rolls-Royce Phantom III's gebruik.

De eerste van de drie Phantoms, een in 1936 gebouwd exemplaar met een carrosserie van Freestone & Web, was eigendom van de directeur van de English Talbot Motor Company, Frederick Wilcock, voordat de auto werd ingelijfd door de transportafdeling van het Ministerie van Oorlog. Montgomery gebruikte de auto als zijn persoonlijk vervoermiddel in de aanloop naar D-Day, en liet er Winston Churchill, Generaal Eisenhouwer en Koning George VI mee naar zijn basis in Southwick House, Hampshire komen om de acties op D-Day voor te bereiden.

Montgomery, die erg geloofde in non-verbale communicatie, zette zijn Rolls-Royce in om zijn manschappen te laten zien dat hij een man was van uithoudingsvermogen, stabiliteit en betrouwbaarheid, net als zijn auto.

Toch was de 'Butler' Phantom III, de auto die op de tentoonstelling aanwezig zal zijn, de favoriete Rolls-Royce van Montgomery. Deze auto was geleverd aan Alan Samuel Butler, voorzitter van de De Havilland Aircraft Company, en voorzien van een koets van HJ Mulliner of Chiswick. Het meest opvallende kenmerk was een licht hellende voorruit die de auto vijftien procent meer aerodynamischer maakte dan het standaardmodel. De gestroomlijnde vorm van de auto werd eveneens versterkt door het reservewiel dat onder het koetswerk verborgen was en de gladde achterzijde.

De 'Butler' Phantom III diende vele jaren als officieel vervoer voor Montgomery naar legendarische plaatsen als 10 Downing Street, het War Office on Whitehall, het buitenverblijf Chequers van de Britse Prime Minister en de militaire hoofdkwartieren als Northwood in Hertfordshire en de NATO Supreme Headquarters van de geallieerden in Rocquencourt, vlakbij Versailles in Frankrijk.

De veldmaarschalk hield de 'Butler' Phantom tot 1962, nadat de auto ook de eerste ministers van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland had vervoerd en Montgomery naar vele historische bijeenkomsten, inspecties en feesten in het Verenigd Koninkrijk had gebracht. Onlangs onderging de 'Butler' Phantom III een uitgebreide reconditionering bij Rolls-Roycespecialist P&A Wood in Essex, Engeland.

De tentoonstelling 'The Great Eight Phantoms' is de eerste en enige gelegenheid voor het publiek om deze uiterst bijzondere Rolls-Royce in het echt te bekijken voor deze in augustus naar het Pebble Beach Concours d'Elegance in de Verenigde Staten wordt gebracht, alvorens weer terug te keren naar de privécollectie van de huidige eigenaar.

De Rolls-Royce tentoonstelling 'The Great Eight Phantoms' is vanaf eind juli dit jaar te zien in Mayfair, Londen.