Skoda introduceert Octavia RS245

15 juni 2017 | Skoda introduceert de OCTAVIA RS 245. Het nieuwe topmodel binnen de OCTAVIA-serie wordt leverbaar als hatchback en Combi. De 2.0-liter TSI-motor levert 180 kW/245 pk, 11 kW/15 pk meer dan de vorige generatie. De RS 245 Business accelereert in 6,6 seconden van 0-100 km/u (Combi: 6,7 sec.), zijn top is begrensd op 250 km/u. Nieuwe koplampunits herbergen standaard full-LED technologie en AFS adaptieve verlichting voor meer veiligheid. Met behulp van het infotainmentsysteem blijven de inzittenden altijd verbonden dankzij de optionele Wi-Fi hotspot en LTE-module. Talrijke rijassistentiesystemen verhogen het comfort en de veiligheid voor de inzittenden.

De OCTAVIA RS 245 is de krachtigste en meest dynamische OCTAVIA in de historie van ŠKODA. Het compleet nieuwe front met de bredere radiatorgrille en honingraat luchtinlaten in de vernieuwde voorbumper geven de RS 245 Business een krachtige uitstraling. De lamellen en omlijsting van de grille zijn in hoogglans zwart uitgevoerd. Nieuwe koplampunits in kristal-look herbergen standaard full-LED technologie en AFS adaptieve verlichting. Ook de mistlampen, achterlichten en kentekenplaatverlichting hebben LED-technologie en kristal-look.

De elektrisch verstelbare buitenspiegels met geheugenfunctie zijn voorzien van verlichting die het de inzittenden makkelijker maakt in- en uit te stappen. Ze hebben een sportief zwarte behuizing. Verder zijn de grille en achterklep voorzien van het fameuze RS-embleem met een hoogglans zwarte 'V' (van Victorie). Elementen als de spoiler op het achterklep van de hatchback of de dakspoiler van de Combi onderstrepen de sportieve aspiraties van de RS 245. De trapeziumvormige eindstukken zijn glanzend zwart uitgevoerd. De OCTAVIA RS 245 is leverbaar in vier carrosseriekleuren: Corrida Red, Moon White, Black Magic en Steel Grey.

Sportstoelen en aluminiumaccenten in het interieurIn het interieur van de RS 245 voert zwart de boventoon; van de hemelbekleding tot aan de voetenruimte. De pedalen zijn zilverkleurig en hebben aluminiumafwerking. De sportstoelen met hoge zijwangen en geïntegreerde hoofdsteunen zijn bekleed in alcantara en bieden maximale ondersteuning in sportief genomen bochten. Ze hebben het RS-logo, dat ook op de voorste instaplijsten terugkomt. ŠKODA voorziet de sportstoelen van rood of grijs stiksel; de bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar. Het multifunctionele sportstuur met geperforeerd leer en geïntegreerde schakelpaddels (voor de versie met DSG) past bij de sportieve ambiance in het interieur. Optioneel is het stuur te verkrijgen met verwarming. De LED-sfeerverlichting boven de sierstrip in pianolak is in de RS 245 in tien verschillende kleuren individueel in te stellen.

De sportieve topversie binnen de OCTAVIA-serie krijgt een 180 kW/245 pk sterke 2.0 TSI viercilinder turbo benzinemotor mee. Daarmee levert hij 11 kW/15 pk meer dan zijn voorganger. Het maximumkoppel van 370 Nm is voorhanden tussen 1.600 en 4.300 tpm. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of de geavanceerde 7-traps DSG-transmissie met dubbele koppeling. Vanuit stilstand trekt de hatchback in 6,6 seconden naar 100 km/u; de Combi doet daar 6,7 seconden over. De tussensprint van 60-100 km/u in zijn vijf vergt voor de versie met handbak 6,4 seconden (Combi: 6,5 sec.), van 80-120 km/u kost dat 6,6 seconden (Combi: 6,8 sec.). De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 250 km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 6,4 liter/100 km in combinatie met de DSG-versnellingsbak (6,6 liter met de handgeschakelde zesbak) en bedraagt de CO2-uitstoot 146 respectievelijk 150 g/km.

Ten opzichte van de standaard versies ligt de OCTAVIA RS 245 met zijn standaard sportonderstel 14 mm dichter op het asfalt. Het wielspoor achter is 38 mm breder dan dat van zijn voorganger, de OCTAVIA RS 230. De standaard in hoogglans zwart gespoten velgen zijn 19 inch groot; rode remklauwen versterken niet alleen het gevoel van sportiviteit, maar verrichten hun werk ook op soevereine wijze. Het ESC stabiliteitscontrolesysteem met de Sport-stand en het elektronisch gestuurde VAQ sperdifferentieel maken ook deel uit van de standaarduitrusting. Dit elektronische sper zorgt voor extra sportieve acceleraties uit bochten, waarbij de hoeveelheid slip op één van de voorwielen tot wel honderd procent kan worden beperkt en het vermogen optimaal op het wegdek wordt overgebracht. Het sperdifferentieel op basis van een elektronisch geregelde lamellenkoppeling is oorspronkelijk voor de racerij ontwikkeld. Het is een onderscheidende feature van de RS 245 Business-uitvoering. Performance Mode Select met de Performance Sound Generator-functie voorziet in een individuele aanpassing van de aandrijving, het chassis en de comfortinstellingen.

Het sportieve karkater van de OCTAVIA RS 245 wordt onderstreept door de progressieve besturing en het optionele, instelbare Dynamic Chassis Control (DCC). Elektronisch aangestuurde dempers beïnvloeden daarbij de werking. De bestuurder heeft de keuze uit drie rijmodi: Comfort, Normaal en Sport. Het DCC draagt ook bij aan de actieve veiligheid door in snel genomen bochten automatisch en razendsnel in de Sport modus te schieten. Dat zorgt voor meer stabiliteit, beter contact met de weg en kortere remwegen. Ook is het voor de bestuurder mogelijk om een aantal rijinstellingen naar persoonlijke smaak in te stellen. Deze modus wordt vervolgens in de sleutel opgeslagen, net als de individuele instellingen van de airconditioning, de instellingen van de audio en de zitpositie.

De OCTAVIA RS 245 is vanaf deze zomer te bestellen vanaf € 45.890. Om de introductie van deze sportieve OCTAVIA extra aan te zetten, levert ŠKODA de 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling tijdelijk voor een meerprijs van € 500.