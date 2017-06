McLaren introduceert 570S Spider

14 juni 2017 | McLaren introduceert de 570S Spider, die met de hand gebouwd wordt in Woking, Verenigd Koninkrijk. De tweezits, achterwielaangedreven 570S Spider is de derde carrosserievorm binnen de Sports Series van McLaren, naast de al bestaande Coupé en GT. Het grote verschil met de Coupé is de strak in het ontwerp geïntegreerde, wegklapbare hardtop van de 570S Spider.

Het tweedelige dak, een constructie die zich inmiddels heeft bewezen in de McLaren 650S Spider en 675LT Spider, is gemaakt uit lichtgewicht composietmaterialen en is zowel in open als gesloten toestand een naadloos onderdeel van het ontwerp.

De 570S Spider claimt exact dezelfde dynamiek, handelbaarheid en verfijning als de 570S Coupé. Het koolstofvezel MonoCell II-chassis, de basis van alle modellen in de Sports Series, zorgt ervoor dat er geen torsiestijfheid wordt ingeleverd en maakt ook extra carrosserieverstevigingen overbodig. Hierdoor konden de ontwerpers van McLaren de 570S Spider ontwikkelen zonder rekening te hoeven houden met extra stalen of aluminium structuren.

Het dak opent en sluit met een druk op de knop vanaf de bestuurderspositie. Een tonneaucover opent automatisch en biedt plaats aan het weggeklapte dakpaneel, om vervolgens middels soft close-technologie weer te sluiten. Het dak openen of sluiten duurt 15 seconden en kan al rijdend worden gedaan, met een snelheid tot 40 km/u.

Een glazen windscherm komt naar wens elektrisch omhoog en biedt nog comfort. Het reduceert wervelingen van de wind in de cabine wanneer het dak is geopend, maar met het dak gesloten en het windscherm naar beneden zorgt het juist voor extra frisse lucht in de cabine en is het geluid van de motor beter hoorbaar.

De wegklapbare hardtop is ontworpen om de zwaarste omstandigheden te kunnen weerstaan en is duurzamer en steviger dan een stoffen dak. Desondanks weegt het mechanisme slechts 46 kg en dat is meteen het enige extra gewicht van de 570S Spider ten opzichte van de 570S Coupé.

Direct achter bestuurder en passagier ligt de McLaren M838TE-motor met twee turbo's, goed voor 570 pk bij 7.400 tpm en een koppel van 600 N, beschikbaar tussen 5.000 en 6.500 tpm. In combinatie met de boterzacht schakelende zeventraps 'seamless-shift' versnellingsbak met Launch Control zorgt de aandrijflijn voor supercarprestaties. De acceleratie van 0 tot 100 km/u kost 3,2 seconden en de 200 km/u wordt na 9,6 seconden bereikt.

De topsnelheid bedraagt 328 km/u met het dak gesloten, even snel als de 570S Coupé. Met het dak geopend bereikt de Spider een top van 315 km/u. Een stop-startsysteem zorgt voor de nodige efficiëntie aan boord, waardoor een verbruik van 10,7 liter/100 km (NEDC gecombineerde cyclus) en een CO2-uitstoot van 249 g/km worden bereikt.

McLaren's nieuwe Spider beschikt over een op de racerij gebaseerde wielophanging met dubbele draagarmen rondom, stalen veren, dubbele adaptieve schokbrekers en stabilisatorstangen met dezelfde specificaties als de 570S Coupé. Via het Active Dynamics Panel kiest de bestuurder zijn eigen voorkeuren middels de modi Normal, Sport of Track, waarmee de demping stugger of juist comfortabeler kan worden afgesteld. Hierdoor is de nieuwe 570S Spider net zo in zijn element bij dagelijks gebruik op de openbare weg als bij een rondje op het circuit.

Standaard aanwezig zijn elektro-hydraulische stuurbekrachtiging, koolstof-keramische remmen en Pirelli P ZERO CORSA-banden. De nieuwste software zorgt bovendien voor nog meer rijplezier en extra veiligheid. Brake Steer, een systeem dat oorspronkelijk voor Formule 1 werd ontwikkeld, helpt de bestuurder bij het nemen van bochten door het binnenste achterwiel af te remmen en daarmee onderstuur te verminderen. Beheersing in extreme situaties wordt geregeld door Performance Traction Control, dat door McLaren geperfectioneerd is. Het elektronische stabiliteitssysteem ESC beschikt over een 'Dynamic'-stand waarin het systeem later ingrijpt en de bestuurder de kans biedt meer uit de auto te halen, zonder dat de veiligheid in het geding komt.

Het design van de 570S Spider wordt versterkt door de achterspoiler, uitgevoerd in Dark Palladium grijs. Een achterspoiler van zichtbaar koolstofvezel is tegen meerprijs leverbaar via McLaren Special Operations. De spoiler is 12mm hoger dan de spoiler van de 570S Coupé. Hierdoor wordt er meer neerwaartse druk ontwikkeld, passend bij de aerodynamische wijzigingen die de Spider onderging aan het achterste deel van het koetswerk. De balans van de Spider bleef zodoende gelijk aan die van de Coupé.

Kopers kunnen kiezen uit standaard zesvoudig of optioneel achtvoudig elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, bekleed met luxe Nappaleder of optioneel Alcantara afwerking. Lichtgewicht koolstofvezel sportstoelen, net als in de McLaren P1, zijn eveneens tegen meerprijs beschikbaar.

Ter gelegenheid van de introductie van de Spider komen drie nieuwe exterieurkleuren beschikbaar: Curacao Blue, Vega Blue en Sicilian Yellow. Er kan nu gekozen worden uit twintig exterieurkleuren voor de Sports Series. De nieuwe kleuren accentueren de lijnen van de aluminium carrosserie en in het speciaal de driedimensionale, kenmerkende portieren.

Geheel nieuw ontworpen, tienspaaks lichtgewicht wielen, 19 inch aan de voorzijde en 20 inch achter, zijn optioneel leverbaar voor de 570S Spider. Ook nieuw is de kleur Liquid Black voor de remklauwen.