Hyundai onthult Kona

14 juni 2017 | Hyundai heeft de compleet nieuwe KONA onthuld: een compacte SUV met een speelse exterieur- en interieurstyling. De KONA combineert de stoere uitstraling van een off-roader met het ruimteaanbod en de rijkwaliteiten van een sportieve sedan. De nieuwe KONA komt in het najaar van 2017 op de Nederlandse markt.

Met de KONA zet Hyundai de traditie voort om crossover- en SUV-modellen te vernoemen naar reisbestemmingen, zoals de Creta, Santa Fe, Tucson en Veracruz. De naam KONA is afgeleid van het Kona-district op Hawaii en weerspiegelt volgens Hyundai het unieke karakter van het eiland en de energieke levensstijl van de eilanderbewoners.

De Hyundai KONA is 4.165 mm lang, 1.800 mm breed en 1.550 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.600 mm. Hij wordt leverbaar met keuze uit 18-inch lichtmetalen wielen (bandenmaat: 235/45 R18), 17-inch lichtmetalen wielen (bandenmaat: 215/55 R17) en lichtmetalen of stalen 16-inch wielen (bandenmaat: 205/60 R16).

Ondanks zijn geheel eigen styling is de KONA direct herkenbaar als een Hyundai door de opvallende Cascade-grille. Uniek zijn de twin-koplampen die de KONA een krachtige uitstraling geven. De LED-dagrijverlichting is boven de LED-koplampen geplaatst, waardoor het front slank en scherp oogt. Mat zilverkleurige accenten, gebruikt rond de mistlampen voor, de lage luchtinlaten en de skidplate achter, benadrukken het stoere karakter van de Hyundai KONA.

Een tweekleurig dak en de keuze uit tien onderscheidende exterieurkleuren maken de KONA unieker. Het dak is leverbaar in de kleur Phantom Black of Dark Knight (donkergrijs). Voor het exterieur zijn de kleuren Phantom Black, Chalk White, Lake Silver, Dark Knight, Pulse Red, Tangerine Comet, Acid Yellow, Blue Lagoon, Ceramic Blue en Velvet Dune (lichtgrijs) leverbaar. In totaal levert dat zo'n twintig verschillende kleurcombinaties op.

Het opvallende exterieurdesign wordt voortgezet in het interieur, waar Hyundai kleurrijke materialen heeft gebruikt voor de afwerking. Het instrumentenpaneel bevat hoogglans zwarte componenten. Dankzij diverse kleurenthema's kunnen klanten een geheel eigen stijl kiezen. Er is keuze uit de thema's Orange, Lime en Red. Deze kleuren komen terug rond de luchtroosters, de schakelpook, de sierring rond de startknop en de stiksels op stoelen en stuurwiel. Standaard levert Hyundai zwarte hemelbekleding. Voor de thema's Lime en Red zijn ook gekleurde veiligheidsgordels leverbaar, evenals in hoogglans zwarte uitgevoerde deurhandgrepen en stuurwielspaken.

Diverse bedieningsknoppen zijn ondergebracht in de middenconsole en simpel te bedienen zodat de bestuurder zich maximaal op de weg kan concentreren. In de nieuwe Hyundai KONA is dat laatste nog eenvoudiger dankzij de nieuwe head-up display. Deze toont de belangrijkste rij-informatie in het gezichtsveld van de bestuurder, waaronder informatie over snelheid, navigatie, radio en de input van veiligheidssystemen als Autonomous Emergency Braking, Lane Keep Assist System en Blind Spot Detection System.

Stuurwielverwarming is optioneel verkrijgbaar en geleverd met de smart key kan de Hyundai KONA gestart worden met een simpele druk op de startknop. Naar wens levert Hyundai 8-voudig elektronisch verstelbare voorstoelen met ventilatiefunctie.

De KONA biedt voldoende beenruimte aan de inzittenden voorin (1.054 mm) en achterin (880 mm). De bagageruimte bedraagt 361 liter en is te vergroten dankzij de in delen neerklapbare achterbank (60:40). De hoge zitpositie zorgt ervoor dat alle inzittenden maximaal zicht hebben op wat buiten de auto plaatsvindt.

Hyundai biedt keuze uit in totaal drie infotainmentsystemen voor de KONA. Het standaard audiosysteem heeft een 5-inch LCD-touchscreen en is voorzien van een radio, Bluetooth-connectiviteit én een USB-poort. De tweede is het Display Audio-systeem met 7-inch LCD-touchscreen én geïntegreerde achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen. Met dit systeem kunnen inzittenden via Apple CarPlay of Android Auto eenvoudig de content van hun smartphone tonen op de 7-inch display. En navigatie-apps op de smartphones gebruiken, maar ook bellen, berichten dicteren of luisteren naar favoriete muziek. Top-of-the-range is de 8-inch touchscreen met geïntegreerd navigatiesysteem en geïntegreerde achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen. Dit systeem integreert alle functies van de navigatie-, media- en connectiviteitsdiensten en ondersteunt tevens Apple CarPlay en Android Auto. Hyundai levert dit optionele navigatiesysteem standaard met een zevenjarig abonnement op LIVE Services, waardoor de bestuurder te allen tijde de beschikking heeft over informatie over weer, verkeer, snelheidscamera's en points of interest.

Een inductielader voor draadloos opladen van smartphones is optioneel verkrijgbaar voor de KONA. Elke KONA is standaard voorzien van een USB- en AUX-poort, evenals een 3,5-inch Mono TFT LCD-display die is geplaatst tussen de analoge meters. Een 4,2-inch TFT-kleurendisplay is optioneel. Luisteren naar muziek is in de nieuwe Hyundai KONA mogelijk dankzij het nieuwe high-end audiosysteem van Krell, bestaande uit acht speakers (twee 20 mm tweeters, vier 160 mm woofers, één 100 mm centrale speaker en één 200 mm subwoofer) en een krachtige versterker (45 Watt per kanaal).

Direct tijdens de marktintroductie levert Hyundai de KONA met keuze uit twee turbobenzinemotoren. De eerste betreft de gedownsizede turbobenzinemotor 1.0 T-GDI met 88 kW (120 pk) en een koppel van 172 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en is alleen met voorwielaandrijving leverbaar (5,3 l/100 km, 119 g/km CO2 gecombineerd). De tweede turbobenzinemotor is de nieuw ontwikkelde 1.6 T-GDI met 130 kW (177 pk) en 265 Nm trekkracht, gekoppeld aan een door Hyundai ontwikkelde zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling (7,3 l/100 km, 169 g/km CO2 gecombineerd). Met deze krachtbron én transmissie accelereert de KONA in 7,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De vierwielaandrijving op de 1.6 T-GDI-versie kan tot 50 procent van het koppel naar de achteras sturen voor maximale grip onder alle omstandigheden.

In de zomer van 2018 introduceert Hyundai twee nieuwe generatie 1,6-liter turbodieselmotoren in de KONA, leverbaar met een handgeschakelde zesbak óf zeventraps DCT-automaat. De eerste heeft een vermogen van 85 kW (115 pk) en wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak én voorwielaandrijving. De tweede en sterkste dieselvariant heeft een vermogen van 100 kW (136 pk) en maar liefst 320 Nm trekkracht. Hyundai koppelt deze dieselmotor aan de zeventraps DCT-automaat met naar keuze vóór- of vierwielaandrijving.

De compacte SUV heeft een grondspeling van 170 mm. De versie met vierwielaandrijving is uitgerust met multilink-achterwielophanging voor extra stabiliteit, maar ook Advanced Traction Cornering Control. Dit systeem voorkomt onderstuur en maakt de auto wendbaarder in bochten.