Opel introduceert nieuw merkslogan

13 juni 2017 | Opel introduceert een nieuwe merkslogan: De toekomst is voor iedereen. De nieuwe slogan benadrukt de belofte van het merk: Opel democratiseert technologie van de toekomst en maakt die voor iedereen toegankelijk. Deze filosofie zit diep geworteld in de geschiedenis van Opel. Tegelijkertijd introduceert Opel een opgefrist merklogo en een nieuwe Insignia-campagne, waarin Opel voor het eerst de nieuwe merkslogan én het nieuwe merklogo gebruikt.

"De nieuwe slogan 'De toekomst is voor iedereen' vindt zijn oorsprong in de ziel van Opel. Het is een verbintenis, een andere benadering maar ook een verplichting en dus veel meer dan alleen een nieuwe, eenvoudige productbelofte", zegt Opel CMO Tina Müller. "Opel is een pionier in het democratiseren van innovaties. We hebben altijd premium technologieën bereikbaar gemaakt voor het grote publiek. De nieuwe slogan vormt de brug tussen de geschiedenis van Opel en het toekomstprogramma van het merk".

De nieuwe slogan 'De toekomst is voor iedereen' benadrukt twee kanten van de merkpositie van Opel. 'De toekomst...' doelt op het feit dat mobiliteitsoplossingen alleen mogelijk zijn met constante innovaties. Dit is iets waar Opel naar eigen zeggen dagelijks aan werkt. Het tweede deel '...is voor iedereen' benadrukt dat deze oplossingen en technologieën van de toekomst niet voor een kleine groep mensen bereikbaar blijven.

De democratisering van technologie zit diep geworteld in het DNA van Opel. In 1989 introduceerde Opel bijvoorbeeld de driewegkatalysator stándaard in elke nieuwe Opel. In 1995 volgde de introductie van full-size airbags voor alle personenauto's van Opel. Het debuut van de persoonlijke connectiviteits- en service-assistent Opel OnStar kwam in 2015. Een ander recent voorbeeld is de introductie van IntelliLux LED matrixverlichting in het midden en compacte segment. Ook de huidige marktlancering van de revolutionaire, volledig elektrische Opel Ampera-e, met een range van 520 kilometer (NEDC) is een mijlpaal.

De komst van de nieuwe merkslogan van Opel wordt onderstreept door de introductie van een nieuw merklogo van Opel. Het nieuwe 2D-logo (3D op auto's) is vereenvoudigd, duidelijker en wordt toegepast in alle communicatiekanalen van Opel. De hoofdkenmerken van Opels beroemde logo blijven uiteraard bestaan. De cirkel verwijst naar een stuurwiel en de bliksemschicht is een signaal van energie.