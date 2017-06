Subaru introduceert WRX STI Type RA en BRZ tS

12 juni 2017 | Subaru komt met twee exclusieve en sportieve modellen, speciaal voor de Amerikaanse markt: de Subaru WRX STI TYPE RA en de Subaru BRZ tS. Beide gelimiteerde modellen zijn ontwikkeld door Subaru's autosport divisie, Subaru Tecnica International (STI). Van elk model worden slechts 500 exemplaren gebouwd. De auto's zijn begin 2018 leverbaar bij de Amerikaanse dealers.

Als onderdeel van de productstrategie, een onderdeel van de visie van de onderneming, vergroot Subaru zijn inspanningen om het STI-merk te verbeteren. Beide speciale modellen zijn gebaseerd op de WRX STI en de Subaru BRZ, die ook in Nederland worden geleverd. De introductie van de twee speciale high performance modellen in de VS, de grootste markt van Subaru, is bedoeld om de aanwezigheid van het STI-merk te versterken.

Subaru heeft bewust gekozen voor de WRX STI en de BRZ als uitgangspunt voor de twee gelimiteerde versies. De Subaru WRX STI kent een trouwe schare fans over de hele wereld. De WRX STI TYPE RA tilt de prestaties van de WRX STI naar een nog hoger niveau. Het gewicht van de auto is verlaagd door het aanbrengen van een koolstofvezel dakpaneel en dito achtervleugel. Daarnaast is het vermogen van de 2.5-liter viercilinder turboboxermotor verhoogd naar 310 pk.

De Subaru BRZ tS is ontwikkeld om maximaal rijplezier te bieden. Dat doet de achterwielaangedreven BRZ, die ook in Nederland leverbaar is, al maar dankzij flexibele V-vormige veerpootbruggen en stijvere bussen in de voorwielophanging biedt de BRZ tS nog meer. De aanpassingen verhogen de instinctieve handling mede als gevolg van het lage zwaartepunt waar de Subaru BRZ bekend om staat.

De twee speciale modellen zijn van binnen en van buiten voorzien van exclusieve details waarmee de betere prestaties worden onderstreept.