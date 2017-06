Volkswagen kondigt nieuwe Polo aan

13 juni 2017 | Volkswagen kondigt de geheel nieuwe Polo aan. Aanstaande vrijdag onthult Volkswagen in Berlijn denieuwe Polo. Deze nieuwe generatie van het succesvolle model is groter en ruimer en comfortabeler geworden en voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het succesverhaal van de Polo, waarvan inmiddels al 14 miljoen exemplaren werden verkocht.

De nieuwe Polo ziet er op alle fronten zelfverzekerd, sportief en aantrekkelijk uit. "Deze Volkswagen is direct herkenbaar als Polo, maar oogt tegelijkertijd helemaal van deze tijd", zegt Klaus Bischoff, Hoofd Design bij Volkswagen.

"Het is een Polo met een onderscheidend uiterlijk en sportieve, strakke lijnen die hem uniek maken binnen ons modelportfolio. Dit is een auto die perfect in deze tijd past, zowel optisch als wat technologie betreft", vervolgt Bischoff.