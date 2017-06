Citroen introduceert C3 Aircross

13 juni 2017 | Citroën introduceert C3 Aircross. De nieuwe C3 Aircross is een compacte SUV die zich onderscheidt met zijn originele en moderne uitstraling. Het carrosseriedesign beschikt over dezelfde stijlkenmerken als andere Citroën modellen van dit moment en tegelijkertijd over alle kenmerken van een robuuste SUV. Het model biedt vele personalisatiemogelijkheden. Perfect bij zijn SUV-karakter passen de systemen Grip Control en Hill Descent Assist, waarmee deze auto ook buiten de gebaande paden uit de voeten kan.

De C3 Aircross onderscheidt zich met een uniek carrosseriedesign alsmede een moderne, onverzettelijke uitstraling. Zijn compacte en hoge carrosserie (4,15 m lang, 1,76 m breed en 1,64 m hoog) benadrukt het lijnenspel van dit model. Als echte SUV is de nieuwe Aircross voorzien van spatbordverbreders op de wielkasten en side skirts in matzwart. Aan de zijkant valt de horizontale balans op, terwijl de fraaie achterlichten ware eyecatchers vormen. De achterste zijruiten, waarvan de C-Aircross concept car reeds een voorproefje gaf, zijn gemaakt van polycarbonaat en ze zijn voorzien van een dunne gekleurde laag, wat voor een opvallend grafisch contrast op de C-stijlen zorgt. Met hun 'Venetian blind' effect ogen ze niet alleen opvallend, ze onttrekken ook het interieur van de auto aan het zicht zonder dat dit ten koste gaat van de hoeveelheid licht in het interieur en het zicht naar achteren toe.

Net als de nieuwe C3 hebben de Citroën-designers de nieuwe C3 Aircross een uiterlijk gegeven dat klanten grotendeels naar eigen inzichten kunnen vormgeven. Zo kan het dak in verschillende kleuren worden uitgevoerd en zijn er diverse Colour Packs voor de carrosserie verkrijgbaar. Om de styling van deze compacte SUV te benadrukken, zijn tal van zaken voorzien van kleurrijke details, zoals de dakreling, de achterlichten, de buitenspiegelkappen, de omlijstingen van de koplampen en naafkappen van de wielen.

De C3 Aircross biedt een groot aantal personalisatiemogelijkheden. De SUV is verkrijgbaar in 90 kleurencombinaties die inspelen op de persoonlijkheid en smaak van de klanten. Hiermee kunnen klanten de C3 Aircross een ingetogen of juist een opvallend uiterlijk geven. Ze kunnen ook kiezen uit verschillende wielontwerpen, met keuze uit 16-inch wieldoppen en 16-inch of 17-inch lichtmetalen wielen met diamanteffect.

Ook het interieur kan grotendeels naar wens worden samengesteld, met keuze uit 5 ambiances. Voor het interieurdesign van de C3 Aircross dienden bijvoorbeeld de mode- en interieurwereld als inspiratiebron. De nadruk ligt op strakke lijnen, een design dat bescherming uitstraalt, een perfecte afwerking en het gebruik van verschillende texturen op het dashboard. De vormgeving van de portierpanelen, de in een contrasterende kleur uitgevoerde details op het stuurwiel, de ventilatieroosters alsmede de stoelbekleding zorgen voor een harmonieuze, lounge-achtige sfeer. Afhankelijk van de gekozen kleur oogt het interieur ingetogen, warm, dynamisch of chic.

De grotere bodemspeling en de grote wielen zorgen ervoor dat de nieuwe Citroën C3 Aircross zich op elke ondergrond thuis voelt, waarbij de systemen Grip Control en Hill Descent Assist indien nodig een helpende hand bieden. Het model is voorzien van het Grip Control systeem voor een betere grip en speciale 16-inch en 17-inch wielen met M+S-banden, waardoor de C3 Aircross zich op tal van omstandigheden kan aanpassen, ongeacht de ondergrond. Daarbij is er keuze uit vijf rijmodi. Bestuurders kunnen het Grip Control-systeem op automatisch laten staan door de Standard-modus te selecteren of kiezen voor de modi Sand, All-Road, Snow en ESP OFF.

De C3 Aircross wordt geleverd met PureTech 3-cilindermotoren die over de nieuwste technologie beschikken. Benzine: de krachtigste uitvoering van de nieuwe compacte SUV Citroën C3 Aircross beschikt over de PureTech 130 motor in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De PureTech 110 motor is verkrijgbaar met handgeschakelde versnellingsbak (PureTech 110) alsmede de automatische transmissie EAT6. Het instapmodel wordt aangedreven door een PureTech-motor in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak (PureTech 82).

Diesel: de nieuwe compacte SUV Citroën C3 Aircross is verkrijgbaar met een handgeschakelde versnellingsbak met keuze uit de BlueHDi120 met handgeschakelde zesversnellingsbak en de BlueHDi 100 met vijfversnellingsbak. Naast deze zes motoren, die zijn bestemd voor de Europese markt, zijn er ook twee motoren voor andere exportmarkten: de benzinemotor PureTech 110 EAT6 en de dieselmotor HDi 90.

Voor meer gebruiksgemak is de nieuwe compacte SUV Citroën C3 Aircross voorzien van infotainmentsystemen waarbij een 7-inch touchscreen dienstdoet als bedieningscentrum in de auto (onder meer voor de bediening van de klimaatregeling, de radio, de telefoon en het navigatiesysteem). Om ervoor te zorgen dat de inzittenden altijd in contact blijven met de buitenwereld, is de C3 Aircross voorzien van:

Een draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone, via een speciaal docking-area. Met dit systeem kunnen telefoons die werken volgens de Qi-standaard draadloos worden opgeladen in een hiervoor bestemd opbergvak in de middenconsole. Magnetische inductie zorgt voor de draadloze overdracht van stroom.

De Mirror Screen-functie, met Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink. De multimedia-content en apps van de smartphones van bestuurders wordt veilig weergegeven op het 7-inch touchscreen en kan daarmee ook worden bediend.

CITROËN Connect Nav, connected 3D navigatie met spraakherkenning. Dit navigatiesysteem van de nieuwe generatie biedt toegang tot diensten als TomTom Traffic (voor real-time verkeersinformatie), een functie waarmee naar parkings kan worden gezocht, weersinformatie en een plaatselijke point-of-interest zoekfunctie.

CITROËN Connect Box, nood- en assistentiesysteem. Deze service c.q. noodoproep brengt bestuurders in geval van pech of een ongeval in contact met een gespecialiseerde helpdesk. (Standaard op elk uitrustingsniveau van de C3 Aircross).

De compacte SUV van de nieuwe generatie zal worden gebouwd in de fabriek in het Spaanse Zaragoza en zal in Nederland in november op de markt verschijnen.