Vijf EuroNCAP sterren voor Mini Countryman

2 juni 2017 | De nieuwe MINI Countryman behaalde de maximale score van 5 sterren in de crashtest van de onafhankelijke botsproeveninstantie Euro NCAP (New Car Assessment Programme). Uit de testprocedure blijkt dat de nieuwe SUV van MINI op alle zitplaatsen en tijdens alle situaties uitstekende bescherming biedt. De testresultaten van botsproeven uitgevoerd door Euro NCAP vormen in heel Europa de standaard voor voertuigveiligheid. De testspecialisten analyseren het botsgedrag van een auto in verschillende scenario's om vast te stellen hoe stabiel het passagierscompartiment is, hoe effectief de veiligheidssystemen hun werk doen en welke krachten er uitgeoefend worden op inzittenden. Euro NCAP kijkt naast deze onderdelen ook naar actieve veiligheidssystemen en voetgangersveiligheid.