Nissan kondigt vernieuwde X-Trail aan

2 juni 2017 | De Nissan X-Trail ondergaat een facelift voor modeljaar 2017. De vernieuwde Nissan X-TRAIL biedt talrijke vernieuwingen die de kwaliteit en de verfijning verhogen. Hij oogt nog robuuster, is luxueuzer en is voorzien van moderne technologie waarmee hij zich veiliger door het verkeer beweegt. De achterklep is handsfree te openen door de voet onder de achterbumper te bewegen. De vernieuwingen die Nissan aan de Crossover heeft doorgevoerd, zijn gebaseerd op reacties van klanten.

De voorzijde van de X-TRAIL is voorzien van een bredere 'V-motion'-grille en een nieuwe ontworpen bumper. De nieuwe koplampen omvatten een nieuwe versie van de kenmerkende boomerang-vormige dagrijverlichting. Het verschil in vormgeving van de halogeenlampen en de full-led-units, voor het eerst met Adaptive Front Lighting System (AFS), is nu groter. Ook de achterbumper is opnieuw vormgegeven en de achterlichten zijn nu full-led. De X-TRAIL staat op nieuwe 17- of 18-inchwielen en de topuitvoering Tekna is voorzien van een verchroomde sierlijst onder langs de portieren. Er zijn vier nieuwe carrosseriekleuren: Orange Pearl, Red Pearl, Blue Pearl Metallic en Dark Brown Pearl.

Het vernieuwde interieur is nu voorzien van een D-vormig stuurwiel, waardoor in- en uitstappen makkelijker is voor de bestuurder. Het nieuwe stuurwiel maakt de instrumenten beter afleesbaar en is voorzien van knoppen die de bediening eenvoudiger maken. Voor het eerst is de bediening van de verwarming daarin geïntegreerd. De zitplaatsen zijn bekleed met hoogwaardiger leder. Stoelverwarming is zowel voorin als achterin verkrijgbaar.

Een zwart-met-lichtbruin interieur is een optie voor de Tekna-uitvoering. Die is nu standaard uitgerust met een nieuw BOSE Premium audiosysteem met acht speakers. Voor het eerst is DAB digitale radio standaard. Het NissanConnect-satellietnavigatie-systeem is voorzien van een nieuwe interface die gemakkelijker is te bedienen.

De bagageruimte van de vernieuwde X-TRAIL is gegroeid tot 565 liter (VDA) in de vijfpersoonsversie. Met de achterste zitplaatsen neergeklapt, bedraagt de bagageruimte 1.996 liter. De X-TRAIL is voorzien van Nissans Luggage Board System, waarmee de bagageruimte op negen manieren is in te delen.

De gefacelifte Nissan X-TRAIL wordt in de loop van 2018 ook leverbaar met ProPilot, hetgeen deels autonoom rijden mogelijk maakt. ProPilot kan op de snelweg de bediening van het gaspedaal, de rem en de besturing overnemen. Het houdt de auto in de rijbaan in langzaam rijdend verkeer en houdt op snelheid de kruissnelheid vast. Andere Nissan Intelligent Mobility-systemen in de X-TRAIL zijn Intelligent Emergency Braking met Pedestrian Recognition en Rear Traffic Alert. Het laatste systeem waarschuwt de bestuurder als hij achteruit wil rijden en er een voertuig nadert.