Toyota start Energy Challenge

2 juni 2017 | Toyota maakt proefrijden in een nieuwe Yaris Hybrid uitdagend. Met de Energy Challenge wordt degene die een proefrit bij de Toyota dealer maakt, uitgedaagd om zo lang mogelijk elektrisch te rijden. Hiermee maakt de klant kans op een nieuwe Toyota Yaris Hybrid.

De nieuwe Toyota Yaris Hybrid kan, afhankelijk van de route, tot 50 procent van de tijd volledig elektrisch rijden. Dat dit voor iedere automobilist is weggelegd, wil Toyota met de Energy Challenge bewijzen. Een computer verzamelt de gegevens van de proefrit en bepaalt de score op basis van het aantal gereden kilometers en het elektrisch verbruik.

Na afloop van de proefrit ontvangt de klant een e-mail en een Energy Challenge Award met zijn score. Per Toyota dealer wordt de beste score bepaald. Deze mensen worden uitgenodigd voor de landelijke finale op zaterdag 26 augustus in Lelystad. De finalist die zo lang mogelijk elektrisch en dus zo zuinig mogelijk rijdt, wint de hoofdprijs: een nieuwe Toyota Yaris Hybrid Bi-Tone ter waarde van 23.995 euro.

Met de nieuwe Toyota Yaris Hybrid zijn in bijna een maand al ruim 2.500 proefritten bij de Toyota dealer gemaakt. Maar liefst 55 procent van de tijd is elektrisch gereden, over een afstand van in totaal 34.593 kilometer. Het gemiddelde verbruik bedraagt 4,1 l/100 km, oftewel bijna 1 op 25.

Sinds februari 2017 zijn reeds bijna 2.400 exemplaren van de nieuwe Yaris verkocht. De prijzen beginnen bij 14.495 euro. De Yaris Hybrid is er vanaf 20.495 euro. De Energy Challenge loopt nog tot en met 11 juni 2017.