Skoda maakt prijzen vernieuwde Rapid bekend

2 juni 2017 | De vernieuwde Skoda RAPID SPACEBACK maakt in augustus in Nederland zijn entree. De compacte en tegelijkertijd ruime vijfdeurs familieauto is er vanaf 20.490 euro. De gefacelifte RAPID SPACEBACK valt op door de strakke Skoda-designtaal te combineren met de efficiency van 1.0 TSI- en 1.4 TDI-motoren, een ruime standaarduitrusting, volop multimediamogelijkheden en natuurlijk vele Simply Clever-details.

De vernieuwde RAPID SPACEBACK DRIVE komt krachtig voor de dag dankzij een nieuw front, de coupé-achtige daklijn en donker getinte achterlichten. Binnen de strakke lijnvoering schuilt een typisch ŠKODA-kenmerk: een ruimteaanbod dat de maatstaf vormt in dit segment: er is plaats voor vijf inzittenden en de bagageruimte heeft een inhoud van 415 liter.

Hij is standaard uitgevoerd met navigatiesysteem Amundsen en Infotainment online. De inzittenden kunnen gebruikmaken van de geïntegreerde WLAN hotspot, terwijl de smartphone interface SmartLink+ onder andere Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM en SmartGate ondersteunt. Ook is hij er met Bi-xenon verlichting, Licht Assistent en Grootlichtassistent, die optimale verlichting verzorgt zonder daarbij tegenliggers te verblinden. Standaard zijn het bandenspanningscontrolesysteem, ESC en het multi-collision remsysteem, dat doorrollen na een aanrijding en daarmee vervolgschade voorkomt. Interessante opties zijn Driver Activity Assistent (vermoeidheidsherkenning) en Front Assistent inclusief city emergency remfunctie.

Skoda biedt keuze uit diverse optiepakketten om een RAPID SPACEBACK DRIVE aan individuele wensen aan te passen. Zo is het Tech-pakket er tijdelijk voor € 390 (normaal € 800). De uitrusting wordt dan uitgebreid met onder meer Climatronic (elektronisch geregelde airco), een gekoeld dashboardkastje, zelfdimmende binnenspiegel, Sunset (extra donker getinte ramen achter), in hoogte verstelbare passagiersstoel, stoelverwarming vóór en verwarmde ruitensproeiers.

Simply Clever-details maken elke rit net even aangenamer. Daarom heeft de RAPID SPACEBACK DRIVE onder meer optioneel USB-aansluitingen in de middenconsole en achterin, bekerhouders, een ijskrabber in de tankklep, een opbergvak mét paraplu onder de passagiersstoel, een houder voor parkeerbonnetjes en een bagagenet in de kofferruimte.

Bij de marktintroductie in juni is de RAPID SPACEBACK DRIVE er om te beginnen met de 1.0 TSI. Deze turbo benzinemotor is er in twee vermogensvarianten: 70 kW/95 pk en 81 kW/110 pk. De eerste wordt standaard geleverd met een handgeschakelde vijfbak (DSG-7 optioneel) en de tweede met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De RAPID SPACEBACK is er ook als 1.4 TDI (66 kW/90 pk). Hier hebben klanten de keuze uit een handgeschakelde vijfbak en de zeventraps DSG-automaat zonder meerprijs. Alle versies hebben een start-/stopsysteem voor extra efficiency. Het gamma wordt later uitgebreid met de 1.4 TSI met 92 kW/125 pk en de 1.6 TDI met 85 kW/116 pk.

De prijzen: