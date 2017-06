Audi Q2

Audi Q2 nu als Limited

2 juni 2017 | Audi introduceert met de Q2 #limited een extra compleet uitgevoerde versie van de Q2. Hij wordt geleverd met de 85 kW / 116 pk sterke 1.0 TFSI driecilindermotor en wordt in een beperkte oplage uitgebracht. Het gelimiteerde model beschikt over de rijke uitrusting van de Audi Q2 Sport, aangevuld met de gemakken van het Pro Line pakket, met onder meer MMI navigatie, parkeerhulp achter, cruise control en een bestuurderinformatiesysteem in kleur.

Aanvullend krijgt de Audi Q2 #limited standaard LED-koplampen en -achterlichten, 18 inch lichtmetalen '5-arm dynamic'-design velgen en het Ambiente lichtpakket, waarmee de verlichte decoratielijsten in tien verschillende kleuren zijn in te stellen. De uitstraling van het interieur wordt kracht bijgezet door mono.pur afwerkingselementen en aluminium delen. Ook een licht- en regensensor is inbegrepen. De standaard Audi Car Assistant zorgt ervoor dat de bestuurder altijd met zijn Q2 is verbonden. De Audi Q2 #limited wordt uitsluitend geleverd met een 1.0 TFSI turbo benzinemotor. Standaard is de driecilinder gekoppeld aan een handgeschakelde 6-versnellingsbak, maar optioneel is ook de 7-traps S tronic-automaat met dubbele koppeling verkrijgbaar. De prijzen van de nieuwe Audi Q2 #limited starten bij € 36.095, waarmee deze versie inclusief een voordeel van ruim € 2.700 op de meeruitrusting biedt. Met een beperkte productie blijft exclusiviteit gewaarborgd.