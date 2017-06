Hyundai maakt prijzen nieuwe i30 wagon bekend

1 juni 2017 | Na de introductie van de volledig nieuwe i30 hatchback introduceert Hyundai nu de nieuwe i30 Wagon. Het nieuwste lid van de i30-familie behoudt het design van de vijfdeurs hatchback, maar voegt hier elegantie en een flinke dosis veelzijdigheid en ruimte aan toe. Later wordt de Hyundai i30-familie gecompleteerd met de Fastback en een snelle N-versie. De i30 Wagon wordt in Nederland aangeboden tegen vanafprijs van 21.995 euro rijklaar voor de i30 1.0 T-GDI 120 pk i-Drive Wagon met handgeschakelde transmissie.

Het slanke design van de Hyundai i30 Wagon heeft geen nadelige gevolgen voor de bagageruimte. Sterker nog: de bagageruimte is met 602 liter (VDA 211) en 1.650 liter (VDA 214) met neergeklapte achterbank zelfs een van de grootste in het C-segment. De veelzijdigheid wordt verder benadrukt door extra opbergvakken onder de laadvloer. Ter vergelijking: zijn voorganger bood 528 liter bagageruimte en 1.642 liter met de achterbank neergeklapt.

De lengte van de Hyundai i30 Wagon bedraagt 4.585 mm en de hoogte 1.465 mm (1.475 mm met dakrails). De breedte komt uit op 1.795 mm. Daarmee is de Wagon 149 mm langer en 40 mm breder dan de hatchback, terwijl de wielbasis gelijk is gebleven (2.650 mm). In vergelijking met zijn voorganger is de nieuwe Hyundai i30 Wagon 4 mm langer, 55 mm breder en 15 mm lager.

De auto is standaard uitgerust met Autonomous Emergency Braking, Driver Attention Alert, High Beam Assist en Lane Keeping Assist System. Verchroomde afwerkingslijsten en hoogwaardige materialen benadrukken de verfijnde sfeer. De horizontale indeling van het dashboard is gericht op een intuïtieve bediening. Via de optionele, 'zwevende' 8-inch touchscreen zijn alle navigatie-, connectiviteits- en mediafuncties te bedienen zonder dat de bestuurder zijn ogen van de weg hoeft te nemen. Het infotainmentsysteem ondersteunt Apple CarPlay en LIVE Services. Een draadloos inductielaadsysteem voor smartphones is optioneel leverbaar. Er is keuze uit twee audio-installaties, waaronder het premium audiosysteem met 5-inch LCD-scherm, Bluetooth-connectiviteit, My Music-functionaliteit en geïntegreerde achteruitrijcamera.

De motorenrange van de nieuwe Hyundai i30 Wagon bestaat uit turbomotoren (gecombineerd brandstofverbruik: 3.7-5,5 l/100 km, CO2-uitstoot 96-129 g/km - onder voorbehoud van wijzigingen). Er is keuze uit twee benzinemotoren en een dieselmotor. De benzinemotoren zijn de 1.0 T-GDI driecilinder met 88 kW (120 pk) en 170 Nm koppel (i-Drive t/m Premium) en de nieuwe viercilinder 1.4 T-GDI met 103 kW (140 pk) en een koppel van 242 Nm (Comfort en Premium). Dieselen kan met een viercilinder 1.6 CRDi met 81 kW (110 pk) en een koppel van 280 Nm. (Comfort en Premium).

Om de rijeigenschappen van de nieuwe Hyundai i30 naar een hoger niveau te tillen, hebben de technici van het Hyundai Motor Europe Technical Centre in Duitsland de auto's aan uiterst zware tests onderworpen door heel Europa en op de beroemde Nürburgring Nordschleife. De carrosserie is lichter én sterker dankzij de toepassing van geavanceerd extra sterk staal in 53 procent van de carrosseriestructuur. Die is 28 kilogram lichter dan die van zijn voorganger en 22 procent stijver. De besturing is 10 procent directer dan voorheen.

De carrosserie is lichter én sterker dankzij de toepassing van geavanceerd extra sterk staal in 53 procent van de carrosseriestructuur. Die is 28 kilogram lichter dan die van zijn voorganger en 22 procent stijver. Daardoor zijn niet alleen de prestaties verbeterd, maar ook de passieve veiligheid van de inzittenden. De passieve veiligheid wordt verder verhoogd met zeven airbags, inclusief een knieairbag voor de bestuurder. Behalve de zeven standaard airbags (twee hoofdairbags, twee zijairbags en twee gordijnairbags voor de eerste en tweede zitrij), biedt de knieairbag de bestuurder extra bescherming in het geval van een zijdelingse aanrijding.

De i30 wagon wordt in Nederland aangeboden mtegen vanafprijs van € 21.995,- rijklaar voor de i30 1.0 T-GDI 120 pk i-Drive Wagon met handgeschakelde transmissie. Voor € 23.495,-, dus € 1.500,- meer ten opzichte van de i-Drive, heeft de i-Motion tal van extra's bovenop de standaarduitrusting, zoals airconditioning, bluetooth, lederen stuurwiel en versnellingspook, elektrisch bedienbare ramen voor en achter en zijn de stoelen voor zowel de bestuurder als de passagier in hoogte verstelbaar. De i-Motion heeft verder: centrale deurvergrendeling, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, cruise control met snelheidslimiet en stuurwielbediening audio.

De i30 Wagon met het uitrustingsniveau Comfort heeft een meerprijs van € 2.500,- ten opzichte van de i-Motion. De belangrijkste zaken: 15- inch lichtmetalen velgen, navigatiesysteem (incl. Apple CarPlay en LIVE Services), LED-dagrijverlichting, statische bochtenverlichting, parkeersensoren achter, achteruitrijcamera, volautomatische airco, elektrisch inklapbare buitenspiegels.

De topversie is het Premium-uitvoeringsniveau. Deze versie heeft een meerprijs van € 2.500,- ten opzichte van de Comfort, maar heeft extra's zoals 16-inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren voor, privacy glas, Full-LED verlichting, raamsierlijsten in chroom, stoelbekleding stof en lederlook en LED-achterlichten.

De uitrustingniveaus zijn gelijk aan de hatchbackvariant aangevuld met een bagageruimteafdekking, bagageveiligheidsnet en dakrails.

De Hyundai i30 Wagon is leverbaar in de uitvoeringen i-Drive, i-Motion, Comfort en Premium. De prijzen van de Hyundai i30 Wagon met benzinemotor zijn:

1.0 T-GDI i-Drive 6MT € 21.995,-

1.0 T-GDI i-Motion 6MT € 23.495,-

1.0 T-GDI Comfort 6MT € 25.995,-

1.0 T-GDI Premium 6MT € 28.495,-

1.0 T-GDI Premium 17" + Pano 6MT € 30.995,-

1.4 T-GDI Comfort 6MT € 26.995,-

1.4 T-GDI Premium 6MT € 29.495,-

1.4 T-GDI Premium 17" + Pano 6MT € 31.995,-

1.4 T-GDI Comfort 7DCT € 29.995,-

1.4 T-GDI Premium 7DCT € 32.495,-

1.4 T-GDI Premium 17" + Pano 7DCT € 34.995,-

Hyundai i30 Wagon diesel

1.6 CRDi Comfort 6MT € 29.495,-

1.6 CRDi Premium 6MT € 31.995,-

1.6 CRDi Premium 17" + Pano 6MT € 34.495,-

1.6 CRDi Comfort 7DCT € 32.995,-

1.6 CRDi Premium 7DCT € 35.495,-

1.6 CRDi Premium 17" + Pano 7DCT € 37.995,-

De Comfort en Premium handgeschakeld zijn optioneel verkrijgbaar met het Technology pakket. De Premium kan eveneens uitgebreid worden met het lederpakket, waardoor de ideale i30 kan worden samengesteld. Het leder pakket kan alleen in combinatie met het Technology Pack worden besteld. De Premium met DCT-trasmissie kan uitgebreid worden met het Technology Plus Pack met Advanced Smart Cruise Control en AEB plus voetgangerherkenning.