Skoda Kodiaq

5 EuroNCAP sterren voor Skoda Kodiaq

1 juni 2017 | De Skoda KODIAQ heeft van de European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) de maximale veiligheidsscore van vijf sterren gekregen. Euro NCAP heeft de ŠKODA KODIAQ een score van 92 procent gegeven voor de crashtest voor inzittendenveiligheid van volwassenen. De Tsjechische SUV kreeg de maximale punten voor de veiligheid van bestuurder en passagiers bij een zijimpact en kreeg ook waardering voor de bescherming van de kwetsbare wervelkolom van inzittenden bij een klap van achteren. Daarbij was Euro NCAP zeer te spreken over de goede werking van het standaard Emergency Brake System, dat niet alleen bij lagere snelheden werkt, maar ook aanrijdingen op de snelweg kan voorkomen. De KODIAQ haalde bovendien een topscore voor de bescherming van voetgangers bij een aanrijding.