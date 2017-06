Vijf EuroNCAP sterren voor Nissan Micra

31 mei 2017 | De nieuwe Nissan Micra heeft een goede score behaald bij de Euro NCAP botsproeven. De basisversie kreeg vier sterren toegekend voor veiligheid, terwijl de Micra met het Safety Pack de maximale score van vijf sterren behaalde. De compacte Nissan werd getest volgens de nieuwste procedure, waarbij het mogelijk is om twee versies van één model afzonderlijk van elkaar te beoordelen.

De Nissan Micra kreeg bij de Euro NCAP botsproeven vier sterren toegekend voor het standaard veiligheidsniveau van de gehele reeks. Elke uitvoering is uitgerust met Intelligent Emergency Braking (IEB) dat, indien nodig, automatisch een remingreep uitvoert om een botsing met het voorliggende voertuig te (helpen) voorkomen.

Verder is elke Micra standaard voorzien van zes airbags, gordelverklikkers en in hoogte verstelbare veiligheidsgordels voorin. Zowel voor- als achterin zijn Isofix-bevestigingssystemen voor kinderstoeltjes aanwezig. Andere veiligheidsfuncties zijn er in de vorm van Hill Start Assist, ESP, een snelheidsbegrenzer, een lichtsensor, automatisch inschakelende gevarenlichten en een bandenspanningscontrolesysteem.

Als de scores voor de bescherming van volwassenen, kinderen en voetgangers worden gecombineerd met het Safety Pack, dan is het veiligheidsniveau van de Nissan Micra zelfs goed voor de topscore van vijf Euro NCAP-sterren. Het Safety Pack is optioneel voor elke Micra en standaard op de uitvoering Tekna. Dit pakket bestaat uit Intelligent Lane Intervention (ILI) en voetgangersherkenning als aanvulling op Intelligent Emergency Braking (IEB).

ILI treedt in werking als de auto onbedoeld de rijstrook dreigt te verlaten. De bestuurder wordt gewaarschuwd door een vibratie in het stuurwiel en door middel van een automatische, eenzijdige remingreep (linker of rechter wielen, afhankelijk van de rijrichting) stuurt de auto zichzelf terug in de rijbaan. Met deze geavanceerde veiligheidsfunctie behaalde de Micra meer punten in de categorie 'Safety Assist'.