Lexus maakt prijzen LC bekend

31 mei 2017 | Lexus maakt de prijzen bekend van de nieuwe LC 500h en LC 500. Die beginnen bij 116.495 euro voor de LC 500h met Lexus' nieuwe Multi Stage Hybrid systeem. De LC 500 met atmosferische V8-benzinemotor is leverbaar vanaf 166.630 euro. Beide coupés zijn vanaf augustus 2017 bij de Lexus dealer te bewonderen.

Lexus geeft met de LC 500h zijn visitekaartje af wat betreft zijn expertise op het gebied van hybride rijden zonder tussenkomst van een stekker. Het unieke Multi Stage Hybrid systeem met nieuwe lithium-ion batterij, een primeur voor een Lexus, belooft het beste van twee werelden; een zeer directe sportieve respons op bewegingen van het gaspedaal en stuurwiel, maar ook een uiterst soepel en comfortabel rijkarakter en een relatief laag brandstofverbruik.

De bestuurder van de LC 500h beschikt in de manuele stand van de automatische transmissie over tien versnellingen. De 3,5-liter V6 en krachtige elektromotor leveren een systeemvermogen van 264 kW/359 pk. In minder dan vijf seconden zit de LC 500h vanuit stilstand op 100 km/uur.

De LC 500 is uitgerust met de krachtigste V8 die Lexus tot nu toe ontwikkelde, namelijk 351 kW / 477 pk. De inspiratiebron was Lexus' supersportauto LFA. Overeenkomsten zijn de hoge torsiestijfheid, de toepassing van koolstofvezel en de nagenoeg perfecte gewichtsverdeling (52:48 voor de LC 500 en zelfs 51:49 voor de LC 500h). In minder dan 4,7 seconden sprint de LC 500 van 0 naar 100 km/uur.

De LC 500h en LC 500 zijn optioneel leverbaar met het zogenaamde Touring Pack. Dit omvat alcantara/semi-aniline lederen bekleding en alcantara-afwerking van de hemelbekleding, het dashboard en andere interieurdelen. Ook een dak en instaplijsten van koolstofvezel zijn inbegrepen. Verder behoren 21-inch two-tone gesmede lichtmetalen velgen, Dynamic Rear Steering (actieve vierwielbesturing), Variable Gear Ratio Steering (VGRS), een inklapbare achterspoiler en tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met sportdesign tot de uitrusting. Het Touring Pack is leverbaar voor 10.950 euro.