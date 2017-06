Paus neemt Opel Ampera-e in ontvangst

31 mei 2017 | Opel levert een bijdrage aan de ambitie van het Vaticaan om Vaticaanstad het eerste CO2-emissievrije land ter wereld te maken. Gebruik van groene energie en elektromobiliteit staan al hoog op de agenda, maar nu krijgt die missie een extra impuls. Karl-Thomas Neumann, CEO van Opel, heeft Paus Franciscus de sleutels van de nieuwe Opel Ampera-e overhandigd.

De overhandiging van de Opel Ampera-e voltrok zich tijdens een conferentie in het Vaticaan, genaamd 'Laudato Sì', gericht op duurzame communicatie en innovatie. Neumann: "We zijn trots dat we als Opel een bijdrage aan de doelen van Vaticaanstad kunnen leveren. Onze nieuwe Ampera-e brengt elektrische mobiliteit voor dagelijks gebruik een stuk dichterbij".

De conferentie werd bezocht door vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten, ondernemers, experts en opinieleiders. Ze bogen zich over milieuvraagstukken en mobiliteit van de toekomst. Het Vaticaan, Opel en het Italiaanse energiebedrijf Enel belichtten hun inspanningen voor duurzame mobiliteit in de stadsstaat.

De Opel Ampera-e geeft door zijn actieradius van 520 km (volgens NEDC) een krachtige impuls aan elektrisch rijden.