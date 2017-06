Renault Megane

Renault kondigt nieuwe Megane RS aan

26 mei 2017 | De nieuwe Renault Mégane R.S. gaf zijn eerste publieksoptreden tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Deze sportieve nieuwkomer maakte een ronde over het circuit met aan het stuurwiel Nico Hülkenberg, coureur bij het Renault Sport Formula One Team. De zwart-gele kleurstelling van de Mégane R.S. is geïnspireerd op de nieuwe identiteit van Renault Sport en accentueert de assertieve, sportieve uitstraling.