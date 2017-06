Jaguar kondigt XE SV aan

26 mei 2017 | Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) kondigt de krachtigste, wendbaarste en extreemste high-performance Jaguar tot nu toe aan: de nieuwe XE SV Project 8. Het prototype van deze 441 kW (600 pk) sterke sportsedan met de prestaties van een supercar rijdt nu zijn eerste testkilometers op de uitdagende Nordschleife van de Nürburgring. De auto is voorzien van exclusieve camouflage ontworpen door SVO Design.

Project 8 is uitgerust met de krachtigste versie van Jaguar Land Rovers 5,0-liter supercharged V8 en wordt de tweede Collectors Edition van SVO, na de succesvolle Jaguar F-TYPE Project 7 in 2014. SVO (Special Vehicle Operations) project bouwt voor de hele wereld slechts driehonderd exemplaren van de Jaguar XE SV Project 8, allemaal met de hand in SVO's Technical Centre in Coventry.

Alle specificaties van de XE SV Project 8 maakt Jaguar bekend op 28 juni. De dynamische wereldpremière vindt plaats tijdens het Goodwood Festival of Speed in West Sussex in het Verenigd Koninkrijk op 30 juni.

Liefhebbers kunnen zich voor het laatste nieuws over Project 8 registeren op Jaguar.com.