Volkswagen toont elektrische GTI

24 mei 2017 | Stagiairs van Volkswagen introduceren de unieke Golf GTI First Decade. Dit gaat gebeuren tijdens het jaarlijkse GTI-treffen aan de Oostenrijkse Wörthersee dat komend weekend plaatsvindt. De naam van deze GTI geeft het al aan: dit is de 10de GTI showcar die in het afgelopen decennium door Volkswagen stagiairs is ontwikkeld. Voor het eerst in z'n imponerende geschiedenis is de Golf GTI voorzien van zowel een benzinemotor als van een elektrisch aandrijfsysteem. Naast de GTI First Decade hebben de jonge talenten van Volkswagen nog een bijzondere Golf gecreëerd, de Golf GTE Estate impulsE.

De elektrische aandrijving biedt als voordelen dat zij nul-emissie heeft, dat parkeren fluisterstil kan geschieden en dat de elektrische aandrijving goed te gebruiken is bij korte ritten in woonwijken of tijdens stop-en-go verkeer. Door het recupereren van de remenergie worden de twee accu's opgeladen die voor de achteras van de tweepersoons Golf GTI First Decade zijn geplaatst. Een gecombineerde aandrijving op de voor- en achterwielen zorgt voor meer grip op gladde wegen. De modi zijn via een app te selecteren en te controleren met een tablet of middels Mirror Link op het infotainment display van de auto.

Niet alleen de techniek van de Golf GTI First Decade is bijzonder. Het Volkswagen-team uit Wolfsburg, bestaande uit vijf vrouwen en acht mannen tussen de 18 en 23 jaar, heeft ook veel aandacht besteed aan het interieur- en exterieurontwerp. Daarbij werden de jongeren geïnspireerd door de vele tinten blauw van het water en de lucht van de Wörthersee. De tweedeurs GTI is gespoten in de bijzondere tint Atlantic Blue Metallic wat overloopt in de contrasterende kleur Satin Ocean Shimmer. Ook vanbinnen is het luxueuze interieur voorzien van vele details in de kleur blauw.

Tijdens het GTI-treffen aan de Wörthersee tonen veertien trainees van de Volkswagen-fabrieken in Zwickau, Chemnitz en Dresden de Golf Variant GTE impulsE. De leerlingen hebben dynamiek en een sportief karakter in deze showcar gekoppeld aan hybride voertuigtechnologie. Een van de highlights van de impulsE is dat de capaciteit van de batterij van 8,8 tot 16,8 kWh is vergroot. Dit verdubbelt het bereik van de auto als in de elektrische modus wordt gereden. Het hybridesysteem in deze GTE Variant levert 165 kW. Ook wat het uiterlijk betreft zal de Golf GTE Variant impulsE met zijn vijf tinten matte lak en het interieur dat hieraan is aangepast een eyecatcher zijn.

De unieke GTI's van de Wörthersee-meetings 2008 - 2016 op een rij: 2008: Golf GTI Performance: vleugeldeuren, driezitter, luchtvering. 2009: Golf GTI Street: two-tone lak met decoratieve folie. 2010: Golf GTI Yellow Pearl: exclusieve exterieurafwerking met bijpassend interieur. 2011: Golf GTI Reifnitz: tweezitter, in meerdere kleuren uitgevoerde carrosserie met naadloze overgangen, aluminium versnellingspook. 2012: Golf GTI Black Dynamic: decoratieve folie, ingestanste GTI-logo's op portieren. 2013: Golf GTI Cabrio Austria: carrosserie gespoten in de kleuren rood en wit, luchtinlaten met honingraatpatroon. 2014: Golf GTI Wolfsburg Edition: kleurenschema van de stad Wolfsburg op de carrosserie en in het interieur, logo's op de portieren. 2015: Golf GTI Dark Shine: uitlaatsysteem met spectaculair geluid en verstelbare kleppen. 2016: Golf GTI Heartbeat: tweezitter met 295 kW/400 pk two-tone lak met donker contrasterende folie, interieur en exterieur voorzien van hartslagsymbolen en honingraatpatronen. 2017: Golf GTI First Decade met 300 kW/410 pk benzinemotor met 12 kW elektromotor voor aandrijving op de achterwielen of all-wheel drive.