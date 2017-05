car2go krijgt app

24 mei 2017 | In Nederland introduceert car2go, marktleider op het gebied van autodelen, een snellere en gemakkelijkere manier voor het openen van een car2go-auto middels een app. Na succesvolle implementaties in 23 wereldwijde car2go-steden, worden nu ook Amsterdam, Madrid en Stuttgart - de drie volledig elektrische car2go-locaties - voorzien van deze in-house ontwikkelde technologie die het verhuurproces aanzienlijk vereenvoudigt.

Olivier Reppert, CEO van car2go GmbH: "Met de nieuwe technologie kunnen onze meer dan 297.000 members op onze drie volledig elektrische locaties nog sneller een car2go huren. Zij hebben alleen hun smartphone nodig als autosleutel. Met de technologie en de snelheid waarmee onze deelauto's nu te openen zijn, zetten we de toon in de industrie. De nieuwe hardware is al geïmplementeerd op alle andere car2go-locaties en heeft zich hier al snel bewezen. Doordat we continu verbeteren, wordt het huurproces nog betrouwbaarder en klantvriendelijker."

Het proces van een car2go-auto zoeken en reserveren via de app blijft hetzelfde, maar het starten en beëindigen van het huurproces wordt voortaan ook volledig via de smartphone gerealiseerd. Zodra een member zich naast de gereserveerde deelauto bevindt, kan het volgende stappenplan gevolgd worden na het openen van de app:

Via de app wordt de autohuur gestart

De app vraagt om de persoonlijke car2go-pincode

Het Window Shield Unit (WSU) aan de buitenzijde van de auto toont een 3-cijferige authenticatiecode

De app vraagt om de WSU-code

Het voertuig ontgrendelt

Verhuur begint en in de auto worden instructies gegeven over het starten van de auto

Door middel van deze nieuwe technologie maakt car2go het huurproces van een deelauto volledig mobiel via de smartphone. "Ook kunnen onze 44.800 Amsterdamse members alle 340 smart fortwo's aanzienlijk sneller huren doordat zij alleen nog hun smartphone nodig hebben", licht Reppert toe. "Het smartphonegebruik blijft wereldwijd groeien en speelt een belangrijke rol in onze mobiliteitsdiensten voor ons als technologie gedreven bedrijf. Wij zien dit dan ook als technologische mijlpaal."

Zolang de 100 procent elektrische vloot in Amsterdam niet volledig is omgezet, worden de nieuwe car2go-deelauto's op de website en in de app gemarkeerd met een oranje smartphonesymbool en de toevoeging 'alleen smartphone' bij de voertuiginformatie. Daarnaast bevindt zich op de auto zelf een sticker met de specifieke eigenschappen. Ook is er een universele laadkabel beschikbaar in alle nieuwe car2go's, zodat members indien nodig hun smartphone kunnen opladen tijdens het rijden. In de overgangsperiode kunnen de 'oudere' auto's ook nog steeds worden gehuurd met de car2go-membercard.

Tot nu toe hebben de car2go members 46,3 miljoen elektrische kilometers gereden in Amsterdam, Stuttgart en Madrid.