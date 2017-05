Mitsubishi

SAME bouwt 5-miljoenste motor

23 mei 2017 | De Chinese joint venture van Mitsubishi Motors Corporation (MMC), Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co., Ltd. (SAME), heeft de vijf miljoenste motor gefabriceerd. Daarmee is SAME een van de toonaangevendste motorenfabrieken in China. De cumulatieve productie bedroeg in 2014 nog drie miljoen motoren en in 2016 vier miljoen.