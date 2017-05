Toyota Mirai

Japan bouwt waterstoftankstations

22 mei 2017 | Toyota heeft samen met tien andere toonaangevende Japanse technologiebedrijven een overeenkomst bereikt voor het opzetten van een grootschalig landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations in Japan. Het doel van de overeenkomst is om de uitrol van waterstoftechnologie in Japan te versnellen. De samenwerking is een voorbeeld voor de rest van de wereld. De overeenkomst komt voort uit het project "Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells" dat op 23 juni 2014 werd gepresenteerd door het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie. Dit heeft als doel in het fiscale jaar 2020 ongeveer 160 operationele waterstoftankstations te realiseren en 40.000 waterstofauto's op de weg te hebben.