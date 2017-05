Fiat 500E nu ook in Nederland

19 mei 2017 | De elektrische Fiat 500 E is nu ook beschikbaar in Nederland. De auto beleeft zijn publieksprimeur tijdens de ZomerFair Soestdijk (25 t/m 28 mei). Ook is tijdens dit evenement een nieuwe design laadpaal van de firma EV Company te zien.

De Fiat 500 E werd ontwikkeld om te kunnen voldoen aan strikte emissie-eisen in de Amerikaanse staten Californië en Oregon. De auto wordt er sinds 2013 veelal ingezet door leasemaatschappijen. De laatste tijd krijgen steeds meer consumenten en ondernemers in Europa door hoe aantrekkelijk die 500 E is en ze worden nu hierheen gehaald. De fabrikant en Nederlandse distributeur staan daar buiten.

Op de ZomerFair Soestdijk worden enkele 'handpicked' auto's gepresenteerd die vaak heel weinig hebben gereden, zo nieuw mogelijk zijn (veelal 2014/2015) en die hun volgende eigenaars veel jaren van plezier kunnen verschaffen. Partners Fiat 500 E Center en EV Company hebben naar eigen zeggen vele jaren ervaring met elektrisch aangedreven auto's.

Een tweede primeur komt van EV Company in Amstelveen, een specialist in laadoplossingen voor elektrisch rijden. In het gezamenlijk paviljoen wordt de Evita getoond, de nieuwste laadpaal van Ratio Electric met een innovatief design.

Maarten Schuring van EV Company: "Van klanten hoorden wij steeds vaker dat zij een laadpaal of laadstation wilden gaan plaatsen, maar nog wat aarzelden omdat de uitstraling ervan te opzichtig was, vaak mede door de vaste kabel die erbij hangt. Design en vormgeving spelen ook hier een steeds belangrijker rol. Met name mensen die een duurdere elektrische of plug-in hybride auto kiezen, willen een passend laadstation dat ook aansluit op de kleursamenstelling van hun huis of kantoor. Onze partner Ratio heeft nu een design laadpaal ontwikkeld die prachtig past bij fraaie eigentijdse gebouwen, zowel privé als zakelijk. Op de Zomerfair Soestdijk, kan het publiek voor het eerst met deze mooie nieuwe Evita laadpaal kennismaken. Wij merken dat er al veel belangstelling voor is".