Kia zorgt voor spektakel langs A2

19 mei 2017 | Hij is weg! De blikvanger voor de circa 190.000 automobilisten die dagelijks over de A2 Breukelen passeren. De Giant Picanto, die daar sinds 2011 voor het hoofdkantoor van Kia Motors Nederland stond, heeft zijn taak erop zitten. Maar Kia presenteert vandaag de nieuwe Giant Picanto.

De eerste Giant Picanto maakte destijds een lange reis. In 2011 trok de reusachtige replica bij een winkelcentrum in Seoul de aandacht voor de toen nieuwe generatie Kia Picanto. Rond die tijd verhuisde de Nederlandse importeur van Vianen naar Breukelen. Om de verhuizing luister bij te zetten is toen voor deze gigantische Picanto gekozen.

Het transport van de oude Giant Picanto had nog heel wat voeten in de aarde. Het gevaarte van plexiglas is immers 3,5 meter breed, 8 meter lang en 4 meter hoog. Per schip is de reuze Picanto van Zuid-Korea naar Rotterdam gevaren en van daar met een uitschuifbare dieplader naar Breukelen gereden. Aanvankelijk was de Picanto groen. In de zomer van 2014 werd hij ter ere van het WK-voetbal in feloranje gespoten.

Kia Motors Nederland onthult nu een opvolger: de nieuwe Kia Picanto in XXXL-formaat. Een GT-Line in de kleur shiny red om precies te zijn. Door zijn afmetingen zal hij absoluut opnieuw de aandacht trekken van voorbijgangers op de A2. Hij is 8,5 meter lang, 3,8 meter hoog en 3,5 meter breed. Een reus van een nieuwkomer waarvan de kleine versie nu al zeer positieve verkoopresultaten laat zien.

"Nagenoeg iedereen in Nederland kent de Giant Picanto voor ons hoofdkantoor in Breukelen langs de A2. Nu er een nieuwe generatie van onze bestseller met veel succes is geïntroduceerd, werd het tijd om de oude Giant Picanto in te ruilen voor onze nieuwe A-segmenttopper", aldus Kim Kreber, Director Marketing van Kia Motors Nederland. "Wie onze nieuwe Giant Picanto wil zien, kan deze vanaf vandaag voor ons pand in Breukelen bewonderen. Voor de echte uitvoering kan iedereen natuurlijk gewoon terecht bij de Kia-dealer."