Logistiek partner en autofabrikant werken al 25 jaar samen

19 mei 2017 | Koopman Logistics Group heeft bekendgemaakt dat de samenwerking met autofabrikant Renault-Nissan de komende jaren wordt voortgezet. Koopman verzorgt voor de Renault-Nissan Alliance de complete afhandeling van voertuigen bij aankomst per schip in Amsterdam en vervolgens het transport naar hun eindbestemming. De verlenging heeft een gouden randje, want Koopman en Renault-Nissan werken dit jaar 25 jaar samen.

Op 1 januari 1992 startte de samenwerking tussen Koopman en Nissan met het vervoer van personenauto's vanaf de Nissan-terminal in Amsterdam. In eerste instantie waren dit auto's bestemd voor Duitsland, later zijn daar Nissans voor de Benelux en Zwitserland aan toegevoegd. De terminal in Amsterdam was in de beginjaren van Nissan zelf, maar werd in 2004 door Koopman overgenomen. Sindsdien verzorgt Koopman op deze locatie een breed palet aan diensten voor Renault-Nissan en de modellen die wereldwijd worden geproduceerd. De activiteiten omvatten onder meer het laden en lossen van schepen, trucks en treinen, pre-afleverinspecties en het installeren van accessoires. Dit alles met als doel de doorlooptijd zo kort mogelijk te maken.

Jon Kuiper, CEO Koopman Logistics Group, is trots op de 25-jarige samenwerking die wat beide partijen betreft nog niet is afgelopen: "Het mag duidelijk zijn dat we blij zijn met deze verlenging. We kijken ernaar uit ook de komende jaren efficiënte en complete logistieke diensten te mogen verzorgen voor Renault-Nissan. De teams van Koopman en Renault-Nissan zijn goed op elkaar ingespeeld en dat merken we aan de snelle doorlooptijden. Door de komende jaren extra in te zetten op het perfectioneren van onze gezamenlijke processen door een integrale benadering, gaan we de efficiëntie nog verder verbeteren. "

Koopman Logistics Group heeft een naam hoog te houden als het gaat om logistieke diensten voor bedrijven in de automobielsector. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een nieuw applicatieplatform ingevoerd waardoor de doorlooptijden en de wachttijden bij laden, lossen en transport verder teruggebracht werden. Koopman levert in tegenstelling tot veel concurrenten maatwerk in haar systemen en stemt die zoveel mogelijk af op die van de klant, zodat informatie snel en probleemloos kan worden gedeeld.