Volkswagen introduceert Up! GTI

19 mei 2017 | Volkswagen lanceert de gloednieuwe up! GTI. De compacte sportieveling wordt onthuld op het jaarlijkse GTI Treffen aan de Oostenrijkse Wörthersee. Qua concept en vermogen liggen de Golf GTI Mk1 uit 1976 en de nieuwe up! GTI duidelijk op één lijn. De Golf GTI had een vermogen van 81kW/110 pk en de up! GTI komt tot 85kW/115 pk. Bovendien zijn ze allebei compact, hebben ze een laag gewicht en zijn ze uitgedost in die typische GTI-outfit, met rode strepen in de grille en stoelbekleding in een Schots ruitpatroon. Daarbij heeft de up! GTI een sportonderstel dat hem extra wendbaarheid geeft. De Volkswagen up! GTI komt begin 2018 op de markt.

Met de up! GTI bouwt Volkswagen een brug die vier decennia overspant. Toen de eerste GTI in de jaren zeventig werd geïntroduceerd, democratiseerde hij de linkerbaan van de Duitse Autobahn. Niet langer was die het territorium van grote sedans en dure sportwagens, want de compacte Volkswagen kon hen prima van repliek dienen. Hij was meteen herkenbaar als GTI, met zijn rode streep in de grille, zijn dubbele zwarte zijstrips en zijn zwarte baan rondom de achterruit. De Golf GTI Mk1 was 110 pk sterk, woog slechts 810 kg, accelereerde van stilstand naar 100 km/h in 9,0 seconden en had een topsnelheid van 182 km/h. In eerste instantie was hij alleen te koop in Mars Red en Diamond Silver, maar later kwamen daar de kleuren wit en zwart bij.

De nieuwe up! GTI is volgens hetzelfde recept gebouwd, want hij combineert een laag gewicht met een compact formaat, dat dichtbij dat van de originele GTI ligt. Voor de aandrijving zorgt een TSI-turbomotor met 115 pk en 230 Nm koppel. De up! GTI weegt 997 kg, heeft een topsnelheid van 197 km/h en sprint van 0 naar 100 km/h in 8,8 seconden. Hij wordt leverbaar in de kleuren Tornado Red, Pure White en de metallickleuren Dark Silver, Black Pearl en Costa Azul.

Uiteraard is de krachtigste up! tot nu toe meteen te herkennen aan zijn typische GTI-uiterlijk. Zijn grille heeft een honingraatstructuur en is afgewerkt met een rode streep en daarboven een GTI-logo. Op de flanken prijken niet alleen de karakteristieke dubbele strepen, maar vallen ook de 17 inch lichtmetalen wielen en de in hoogglans zwart uitgevoerde spiegelkappen op. Aan de achterzijde laat de up! zijn GTI-status zien met een rode streep en een grote dakspoiler voor meer neerwaartse druk op de achteras. Het onderstel van de up! GTI is met 15 mm verlaagd. In het interieur vallen vooral het met leer beklede GTI-sportstuur op, de GTI-pookknop en de legendarische stoelbekleding met Schots ruitpatroon.