Audi ontvouwt toekomstplannen

19 mei 2017 | Audi ziet naar eigen zeggen de toekomst met vertrouwen tegemoet en gaat door met zijn strategische transformatie. Op de algemene vergadering in Neckarsulm heeft de Raad van Bestuur de toekomstplannen voor zijn modellen, technologieën en bedrijfsvoering aan de aandeelhouders uiteengezet.

"We zetten in op het verjongen van ons portfolio en gaan tot medio 2018 vijf bestaande modelseries vernieuwen," aldus Rupert Stadler, voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG. "Daarnaast breiden we onze succesvolle Q-familie in 2019 uit met twee nieuwe modellen, de Audi Q8 en Q4, en lanceren we nieuwe e-tron-modellen." Tot en met 2020 wil het merk drie nieuwe, volledig elektrische Audi's introduceren, om vervolgens binnen elke modellijn stapsgewijs een elektrische variant op de markt brengen.

De focus voor dit jaar ligt op de nieuwe A8 en A7 topmodellen. De fabrikant onthult de A8 tijdens de eerste Audi Summit die op 11 juli aanstaande in Barcelona plaatsvindt. "Met dit nieuwe event laten we de wereld laten zien wat 'Voorsprong door Techniek' voor ons merk betekent," aldus Stadler.

Audi gaat systematisch gebruikmaken van de synergie die de Volkswagen Group biedt om technologieën voor de toekomst nog sneller en efficiënter uit te kunnen voeren. Het merk heeft in april een overeenkomst gesloten met Porsche voor een intensievere technologische samenwerking. Dit zal naast de ontwikkeling van nieuwe technieken ook resulteren in een potentiële kostenbesparingen voor de merken, die jaarlijks in de honderden miljoenen loopt. De intensieve samenwerking heeft betrekking op de ontwikkeling van gezamenlijke premium platforms voor elektrisch rijden. Audi streeft ernaar om in 2025 een derde van zijn geproduceerde auto's geheel of gedeeltelijk elektrisch te laten zijn.

Binnen de Volkswagen Group heeft Audi de leiding op zich genomen in Autonomous Intelligent Driving GmbH, de begin maart opgerichte nieuwe dochteronderneming van de Volkswagen Group die zich bezighoudt met de ontwikkeling van technologieën voor autonoom rijden. In deze rol werkt Audi aan innovatieve technieken die de inzet van bestuurderloze voertuigen in stedelijke gebieden mogelijk maken en die in modellen van diverse merken van de Volkswagen Group zullen worden toegepast. De techniek moet begin volgend decennium klaar zijn voor serieproductie op kleine schaal.