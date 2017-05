BMW 5-Serie

Nieuwe motoren voor BMW 5-Serie

19 mei 2017 | Per juli zijn er aanvullende motorvarianten leverbaar voor zowel de BMW 5-Serie Sedan als de Touring, waaronder de in Nederland populaire 520i met zijn tweeliter viercilinder met 135 kW / 184 pk. Op 20 mei 2017 is de showroomintroductie van de BMW 5 Serie Touring.

De volledig nieuwe BMW 5-Serie sedan verscheen in februari dit jaar op de weg. Per juli zijn er aanvullende motorvarianten leverbaar voor zowel de sedan als de Touring, waaronder de in Nederland populaire 520i met zijn tweeliter viercilinder met 135 kW /184 pk. De nieuwe 5-Serie Touring staat vanaf 20 mei in de showroom en krijgt dezelfde rijke standaarduitrusting als de Sedan met Executive-uitvoering, LED koplampen en LED mistlampen, Navigatiesysteem Business, 2-zone airconditioning, Dimmende binnen- en buitenspiegel, BMW Display Key, Alarmsysteem klasse 3, Lederen sportstuurwiel, Dakrailing in hoogglans zwart, ConnectedDrive Services, Remote Services. Bij de introductie is de BMW 5-Serie Touring bovendien verkrijgbaar als Steptronic Edition. Ook voor de Touring geldt dat er per 1 juli meerdere motorvarianten leverbaar worden: 520iA Touring € 58.297

530iA xDrive Touring € 70.713

520dA xDrive Touring € 69.311

525dA Touring € 71.080

540dA xDrive Touring € 87.849