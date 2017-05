Skoda onthult KAROQ

18 mei 2017 | De KAROQ is de compleet nieuwe compacte SUV van Skoda. Het model representeert Skoda's nieuwe designtaal. Skoda levert de nieuwe SUV met vijf motorvarianten, uiteenlopend van 85 kW/115 pk tot 140 kW/190 pk. Typisch Skoda zijn ook vele 'Simply Clever' voorzieningen, zoals de VarioFlex achterstoelen of een systeem waarmee de achterklep handsfree is te openen. De Skoda KAROQ komt eind 2017 op de markt.

De compacte SUV is 4,382 meter lang, 1,841 meter breed en 1,605 meter hoog. Mede door zijn van 2,638 meter (2,630 meter voor de vierwielaangedreven versie) belooft de auto ruimte die geheel ten goede komt aan de inzittenden en hun bagage. Zijn bagageruimte is 521 liter groot, maar is uit te breiden tot 1.630 liter door de achterste zitrij om te klappen. In combinatie met de optionele VarioFlex achterstoelen is de bagageruimte variabel, van 479 tot 588 liter. Het VarioFlex-systeem bestaat uit drie losse achterstoelen die zijn te verschuiven, maar ook compleet zijn te verwijderen. De KAROQ verandert dan bijna van een compacte SUV in een minivan met een maximum bagagecapaciteit van 1.810 liter.

De klant heeft een keuze uit vier infotainmentsystemen: het standaard systeem Swing en de Bolero, evenals het navigatiesysteem Amundsen en het high end navigatiesysteem Columbus. Vanaf de Bolero zijn ze te bedienen met touchscreens met een glazen design die al reageren op een lichte aanraking. De topsystemen Columbus (leverbaar vanaf de Ambition) en Amundsen beschikken over een Wi-Fi hotspot. Voor het Columbus-systeem is optioneel een LTE-module verkrijgbaar die zorgt voor een supersnelle, draadloze internetverbinding waarmee passagiers met hun telefoons en tablets tijdens de rit kunnen surfen.

Het platform SmartLink+ met standaard MirrorLink, Apple CarPlay of Android Auto is optioneel voor het basis-infotainmentsysteem Swing beschikbaar; de overige versies hebben het systeem standaard. De KAROQ biedt ook een Emergency Call functie (vanaf Ambition) waarmee verbinding is te maken met hulpdiensten in het geval van pech of een ongeval. Dit systeem is pas vanaf 2018 een verplichting, maar wordt door Skoda nu al geleverd. Ook handig: de mobiele telefoon is in de KAROQ draadloos op te laden en het ontvangstsignaal wordt draadloos versterkt. In deze optionele Phone Box in de middenconsole ligt de smartphone veilig, terwijl de batterij vol blijft en de ontvangst zo goed mogelijk is.

De Skoda KAROQ is verkrijgbaar met een groot aantal nieuwe voorzieningen waaronder het Digital Instrument Panel, het volledig digitale instrumentencluster van Skoda, en nieuwe infotainmentsystemen. Nieuw in dit segment is 'Gesture Control' (Columbus), de gebarenbediening van het infotainmentsysteem.

Ook zijn er veel nieuwe assistentiesystemen leverbaar. Voorbeelden zijn Adaptive Cruise Control (ACC), Emergency Assist dat ingrijpt als de bestuurder onwel raakt, het optionele Blind Spot Assist en het standaard Front Assist - veiligheidssystemen die waarschuwen bij een dreigende aanrijding en remmen als een botsing niet meer te vermijden is. Lane assist grijpt in wanneer de bestuurder onbedoeld afdwaalt van zijn rijstrook. Het systeem werkt met camera's en is actief bij snelheden boven de 65 km/u. De KAROQ is ook te voorzien van Driver Alert, dat door het stuurgedrag van de berijder te monitoren herkent of hij nog voldoende geconcentreerd aan het verkeer deelneemt. Het systeem analyseert elk kwartier de stuurbewegingen en als deze duidelijk gaan afwijken word een rustpauze geadviseerd.

Voor het eerst wordt een Skoda aangeboden met een vrij programmeerbaar digitaal instrumentenpaneel waarbij de bestuurder door een menu scrolt en zo zelf kan instellen welke informatie hij op zijn dashboard wil zien. Er is een keuze uit vier programmeerbare lay-outs. Ook nieuw zijn de full-LED-koplampen die optioneel leverbaar zijn. Skoda gebruikt LED-technologie ook voor de achterlichten, de remlichten en de mistlampen. Het slanke ontwerp van de lichtunits loopt door in de achterklep, waarbij de achterlichten de bekende C-vorm hebben die zo kenmerkend is voor Skoda. Ook vanbinnen maakt Skoda gebruik van LED-technologie.

Skoda biedt keuze uit vijf motoren: een drie- en viercilinder TSI benzinemotor en drie TDI diesels. De motoren zijn 1.0-, 1.5-, 1.6- en 2.0-liter groot en leveren vermogens van 85 kW/115 pk tot 140 kW/190 pk. Alle motoren zijn voorzien van turbotechniek en zijn direct ingespoten. Om het verbruik terug te dringen zijn alle versies van de KAROQ uitgerust met start-stop-techniek en een systeem dat de remenergie opvangt. Met uitzondering van de krachtigste dieselversies zijn alle modellen verkrijgbaar met zowel een handgeschakelde zesbak als een zeventraps DSG. De krachtigste versie met de 2.0-liter TDI met 140 kW/190 pk is standaard voorzien van vierwielaandrijving en DSG. Nog een bijzonderheid: de nieuwe 1.5 TSI in de Skoda KAROQ heeft ACT cilinderuitschakeling, een innovatieve technologie die deze toch al efficiënte viercilinder krachtbron nog zuiniger maakt. ACT schakelt de tweede en derde cilinder van dit technisch hoogstandje kortstondig uit als er geen vermogen wordt gevraagd.

Optioneel zijn de 1.5 TSI en de twee 2.0 TDI-versies leverbaar met het Dynamic Chassis Control, een systeem waarbij de bestuurder de mogelijkheid heeft om tussen de modi Normal, Sport, Eco, Individual of ,in het geval van de 4x4, voor Snow te kiezen. De elektronica berekent de demping aan de hand van de staat van de weg, de manier waarop gereden wordt en de gekozen modus. DCC draagt bij aan de actieve veiligheid. Als bijvoorbeeld een dynamische rijstijl wordt aangehouden, kiest het systeem zelfstandig voor de modus Sport wat zorgt voor meer stabiliteit, een beter wegcontact en kortere remwegen.

Centraal element in het vierwielaandrijfsysteem is een elektronisch gestuurde lamellenkoppeling. De vierwielaandrijving werkt snel, waarbij de elektronische aansturing continu het optimale koppel voor de achteras berekent. Gripverlies wordt volgens de fabrikant nagenoeg geëlimineerd door een controlesysteem dat onafhankelijk van de rijstand werkt. Bij een ingeschakelde offroad-modus verbetert de tractie door het ASR-systeem en een sneller en scherper reagerende elektronische sperdifferentieel (EDS). Dit systeem voorkomt dat de aangedreven wielen doorslippen in een situatie waarin de grip van beide wielen niet gelijk is. Het ABS-remsysteem laat in de offroad-stand een beperkte mate aan doorslippen toe om zo een wigeffect vóór de wielen te creëren. Om de grip in deze stand verder te vergroten, grijpt ook het ASR-systeem minder snel in en reageert het elektronische sperdifferentieel (EDS) juist extra alert. Indien noodzakelijk worden ook de Hill-Hold Control- en Hill-Descent Control-functies geactiveerd.