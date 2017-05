Ford Fiesta

Ford start productie nieuwe Fiesta

18 mei 2017 | Het is de achtste generatie van de bestseller uit het Ford-portfolio; in Keulen is de productie van Europa's bestverkochte auto, de nieuwe Ford Fiesta, begonnen.Ford investeert ongeveer 293 miljoen euro in nieuwe productieprocessen in de fabriek in Keulen, alwaar elke 68 seconden een nieuwe Fiesta van de band rolt.

"We hebben het veelzijdige en sportieve karakter van deze iconische compacte auto naar het volgende niveau gebracht. Meer dan ooit hebben we een ruime modellenkeuze met geavanceerde technologieën en functies waar klanten jaren geleden alleen maar van konden dromen", stelt Jim Farley, executive vice president en president, Europa Midden-Oosten en Afrika, Ford Motor Company. De Fiesta benadrukt Ford's segmentstrategie met vier varianten. De Trend en Titanium modellen zijn als eerste te bewonderen en staan vanaf juli bij de Nederlandse Ford dealers. In oktober volgt de sportieve ST-Line en de luxueuze Vignale. De Fiesta Active crossover en de Fiesta ST komen in 2018 op de markt. Voor deze nieuwste Fiesta-generatie heeft Ford de productie in Keulen geoptimaliseerd. Fabrieksmanager Vic Danes zei: "Onze productiefaciliteit in Keulen wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit en is een van de meest efficiënte fabrieken in de gehele auto-industrie. Voor de lancering van de nieuwe Fiesta hebben wij opnieuw een substantiële investeringen gedaan, waarmee we de bestaande productkwaliteit verbeteren."