Dacia Logan MCV Serie Limitee Stepway nu bij de dealer

18 mei 2017 | De nieuwe Logan MCV Série Limitée Stepway is bij de Nederlandse Dacia-dealers gearriveerd. Dat is precies op tijd voor de "Dacia Deelt uit Dagen" van 18 tot en met 28 mei 2017. Tijdens deze actieperiode heeft ieder klant bij aanschaf van een nieuwe Dacia keuze uit drie cadeaus ter waarde van 500 euro.

De nieuwe Série Limitée Stepway is een speciale uitvoering van de Dacia Logan MCV. Hij is herkenbaar aan de grotere bodemvrijheid, Stepway-striping en stoere designkenmerken zoals de zwarte zijskirts en wielkastverbreders. Hij rolt op 16" Bayadere-designwielen in de kleur Dark Metal.

De uitrusting is extra compleet. Zo is de Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway standaard uitgerust met onder meer airconditioning, cruisecontrol, parkeersensoren achter, elektrisch te bedienen ruiten voor én achter, Hill-Start Assist, een met leder bekleed stuurwiel en het MEDIA NAV multimedia- en navigatiesysteem met 7 inch touchscreen inclusief DAB+. Het interieur kenmerkt zich door koperkleurige accenten rond de ventilatieroosters, op de middenconsole en in de stoelbekleding. De prijzen beginnen bij € 16.880,-.

Bij aanschaf van een nieuwe Dacia tijdens de 'Dacia Deelt Uit Dagen' van 18 tot en met 28 mei 2017 ontvangt iedere klant een cadeau ter waarde van € 500,-. Het betreft een reispakket, een accessoirecheque t.w.v. € 500,- of een jaar gratis Dacia All-Risk Autoverzekering. Bij zakelijke aanschaf van een nieuwe Dacia Dokker Van profiteren kopers van een gratis Dokker Van Pakket, bestaande uit een houten vloer, houten wandbekleding en inbraakwerende raamrasters voor de laadruimte.

Prijzen Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway:

TCe 90 Stop & Start € 16.880,-

TCe 90 Easy-R € 17.380,-

dCi 90 Stop & Start € 19.480,-

De genoemde vanafprijs is een adviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de klant.