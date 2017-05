Ferrari

Kroymans viert 70 jaar Ferrari

17 mei 2017 | Ferrari bestaat dit jaar zeventig jaar en dealer Kroymans viert deze mijlpaal op vrijdag 26 mei aanstaande in stijl met de Ferrari 70 Year Anniversary Parade. Meer dan 70 actuele en historische Ferrari's nemen die dag deel aan een jubileumevenement van Kroymans Ferrari met als hoofdprogramma een parade vanaf Buitenplaats Amerongen. Eén van de hoofdrollen op 26 mei is weggelegd voor een Nederlandse publieksprimeur: de LaFerrari Aperta maakt tijdens de 70 Year Anniversary Parade voor het eerst zijn opwachting in ons land.