Volvo werkt samen met Google

15 mei 2017 | Volvo en Google gaan intensief samenwerken om binnen twee jaar een nieuwe generatie van het Android-besturingssysteem te integreren in nieuwe Volvo modellen. Rijders krijgen hiermee gemakkelijk toegang tot Android-apps en 'connected services', ontwikkeld door Google, Volvo en derden.

"Door de samenwerking met Google, kunnen wij betere online gebruikerservaringen realiseren. Tegelijkertijd biedt Android vanuit het oogpunt van ontwikkeling in toenemende mate flexibiliteit", aldus Henrik Green, Senior Vice President Research & Development bij Volvo Car Group.

De samenwerking tussen Volvo Cars en Google is een bewijs dat de automotive en technologie industrie elkaar steeds meer weten te vinden voor connectiviteit in auto's. Volvo is ervan overtuigd dat dergelijke samenwerking belangrijk is voor de toekomst van de auto-industrie. Door Android te implementeren als basisbesturingssysteem is een snellere en flexibelere ontwikkeling mogelijk. Bovendien biedt het rijders een meer persoonlijke online-omgeving in de auto.

"We zijn verheugd dat Volvo ons heeft gekozen voor de volgende generatie 'connected cars'", aldus Patrick Brady, Vice President of Android Engineering bij Google. "Dit geeft ons de mogelijkheid om Volvo-rijders een geoliede online ervaring te bieden via een zeer veelzijdig infotainmentplatform en een uitgebreid pakket van Android-applicaties en Google-services."

"Met de komst van Android krijgen we toegang tot een uitgebreide online wereld via onze eigen, iconische Volvo gebruikersinterface. We zullen honderden populaire apps bieden en de best mogelijke online omgeving", besluit Henrik Green.

Volvo werkt ook samen met Google om in recente Volvo-modellen Google Local Search te bieden, de lokale online zoekfunctie. Rijders van een Volvo met Sensus navigatie krijgen deze applicatie bij de eerstvolgende update.