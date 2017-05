Skoda toont eerste beeld KAROQ

12 mei 2017 | Skoda laat alvast een glimp zien van de nieuwe KAROQ. De compacte SUV is meteen herkenbaar als Skoda. Niet alleen door zijn ontwerp, maar ook door zijn afmetingen. Zoals iedere Skoda claimt de KAROQ veel binnenruimte en comfort voor zijn inzittenden. De Skoda KAROQ beleeft over enkele dagen zijn wereldpremière.

De nieuwe Skoda KAROQ heeft sportief design met daarin meerdere kristalachtige elementen. De grille, die met chroom is omlijst, is voorzien van verticale dubbele spijlen en creëert daarmee de trapeziumvorm die zo typerend is voor de SUV's van Skoda. Op de motorkap van de KODAQ prijkt uiteraard trots een groot Skoda-logo.

Het ontwerp van de koplampen is geïnspireerd op de traditie van de Boheemse glaskunst. De kristalachtig geslepen full-LED-koplampen en de acht lichtstrips van de 'wimpers', creëren een uniek lichtpatroon. LED-technologie is ook gebruikt voor de achterlichten, de remlichten en de mistlampen. Het slanke ontwerp van de lichtunits loopt door in de achterklep, waarbij de achterlichten de bekende C-vorm hebben, die zo kenmerkend is voor Skoda's.

De Skoda KAROQ is 4,382 meter lang, 1,841 meter breed en 1,605 meter hoog. Mede door zijn lange wielbasis van 2,638 meter (2,630 meter voor de vierwielaangedreven versie) heeft de compacte SUV een comfortabel rijgedrag en een ruim interieur. Zijn bagageruimte is 521 liter groot, maar kan worden uitgebreid tot 1630 liter door de achterste zitrij om te klappen.

Als de Skoda KAROQ is uitgerust met de optionele VarioFlex-stoelen is de inhoud van de kofferbak variabel (tussen 479 en 588 liter). Het VarioFlex-systeem bestaat uit drie losse achterstoelen, die kunnen worden verschoven, maar ook compleet worden weggehaald. De maximum bagagecapaciteit van de KAROQ is dan 1810 liter.

In het interieur van de SUV is een compleet nieuw ontworpen dashboard te vinden, dat bestaat uit een hoog opgetrokken bovenkant en een smaller gestileerde onderrand. De scheiding tussen de twee secties is vooral duidelijk te zien aan de passagierszijde en op de deuren.

Gedurfde verticale elementen domineren in het interieur van de Skoda KAROQ, zoals de vier grote luchtroosters, waarvan de middelste twee het scherm van infotainmentsysteem flankeren. Daarbij heeft het binnenste van de KAROQ sfeerverlichting in de vorm van ultradunne lichtstrips, die boven de vier deuren en om het dashboard heen zijn aangebracht. De bestuurder kan de sterkte van de verlichting aanpassen, alsmede kiezen uit tien verschillende kleuren.

Skoda breidt zijn modellenreeks de komende jaren flink uit. In de Skoda 2025-strategie is een belangrijke rol weggelegd voor SUV's. Recent werd de Skoda KODIAQ gelanceerd, een nieuwe grote SUV, en nu komt daar de Skoda KAROQ bij. De compacte SUV maakt op 18 mei in Stockholm zijn werelddebuut. Hij komt in de tweede helft van 2017 op de markt.