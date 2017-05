Mazda

Mazda opent museum in Duitsland

12 mei 2017 | Op zaterdag 13 mei a.s. gaat in Augsburg in Zuid-Duitsland het eerste Mazda automobielmuseum in Europa en tevens het enige buiten Japan open voor het publiek, waarin de opvallende geschiedenis van de onconventionele autofabrikant uit Hiroshima met klassieke modellen wordt geïllustreerd.