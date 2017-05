Suzuki introduceert Rhino-uitvoeringen

9 mei 2017 | Suzuki introduceert extra complete Rhino-uitvoeringen van de Celerio, Ignis, Baleno, Vitara, S-Cross en Jimny. Het voordeel loopt hierbij op tot 1.800 euro. De Suzuki Rhino-modellen vallen op met hun krachtige aanblik, net als de zwarte neushoorn die als inspiratiebron diende. Suzuki maakt zich al jaren sterk voor de bescherming van deze bedreigde diersoort.

Suzuki zet zich met de Suzuki Rhino Club al 13 jaar in voor de natuurbescherming in Mkomazi National Park in Tanzania en in het bijzonder voor de zwarte neushoorn die hier leeft. Mede dankzij deze trouwe steun en inzet groeit het aantal zwarte neushoorns. De nieuwe Suzuki Rhino-modellen zijn geïnspireerd op dit prachtige project.

De Suzuki Rhino-modellen zien er extra stoer en robuust uit. De extra complete uitrusting verschilt per model en omvat onder andere:

Zilverkleurige spiegelkappen

Lichtmetalen velgen

Bumperskidplates vóór en achter

Dakspoiler in carrosseriekleur

Luxe vloermatten met Nubuk-lederen randen

Genummerd Rhino-logo op de B-stijl

Elke Suzuki Rhino-uitvoering is uitgerust met airconditioning dan wel climate control, portable of geïntegreerde navigatie en een audio-installatie. Verder is het in nagenoeg alle modellen mogelijk de smartphone te koppelen aan het 7 inch multimedia touchscreen.

De Suzuki Rhino-modellen staan vanaf 15 mei bij de Suzuki-dealer. De prijzen lopen uiteen van € 12.999,- voor de Celerio Rhino tot € 28.499,- voor de Jimny Rhino met 4x4-aandrijving. De koper helpt mee de zwarte neushoorn te beschermen, want wie een nieuwe Suzuki aanschaft, krijgt één jaar donateurschap van de Suzuki Rhino Club cadeau.