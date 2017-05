Audi RS5 Coupe nu te bestellen

9 mei 2017 | De sportieve Audi RS5 Coupé is nu te bestellen bij de Nederlandse dealers. Hij is leverbaar vanaf 117.625 euro. Het sportieve topmodel binnen de Audi A5-serie sprint in 3,9 seconden van 0-100 km/u en klokt een topsnelheid van 280 km/u (optioneel).

De scherpe lijnen van de Audi RS5 Coupé onderstrepen zijn prestatiedrang. De 2.9 TFSI V6 bi-turbo levert 331 kW /450 pk en een koppel van 600 Nm (tussen 1.900-5.000 tpm). Vergezeld van een indrukwekkend geluid sprint de RS5 Coupé met standaard achttraps automaat en Quattro vierwielaandrijving in 3,9 seconden van 0-100 km/u. Met het optionele RS dynamicpakket bedraagt de topsnelheid 280 km/u (standaard: 250 km/u). Het verbruik daalde vergeleken met dat van de voorganger met 17% tot gemiddeld 8,7 l/100 km (CO2: 197 g/km).

De sportiviteit van de RS5 Coupé komt ook tot uiting in de standaarduitrusting. Altijd inbegrepen zijn bijvoorbeeld 19 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen met 265/35-banden, LED-koplampen en -achterlichten, buitenspiegels in aluminiumoptiek, RS-sportstoelen, interieurbekleding in leder en alcantara, MMI navigatie plus, een afgevlakt sportstuur, Audi pre sense City en diefstalalarm. Ook Audi Virtual Cockpit met speciale RS-voorzieningen, zoals weergave van aandrijf- en G-krachten, is standaard.

Audi's RS5 Coupé is naar eigen wens samen te stellen. Zo is hij leverbaar in de unieke kleur Sonomo groen en met keuze uit drie soorten 20 inch lichtmetalen velgen. Het RS designpakket benadrukt de sportiviteit in het interieur onder meer met extra alcantara delen en rode stiksels. Het RS dynamicpakket omvat naast de verhoging van de topsnelheid ook het Audi Sportdifferentieel, RS sportonderstel met Dynamic Ride Control en Matrix LED-koplampen. De RS5 Coupé is er ook met RS comfortpakket en met losse opties als carbon dak, keramische remmen en de RS sportuitlaat.