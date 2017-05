Range Rover bouwt 600.000e Evoque

8 mei 2017 | De Land Rover-fabriek in het Britse Halewood heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de productie van de 600.000ste Range Rover Evoque. Dat wordt gevierd met een speciale Landmark-uitvoering die zich onderscheid met een extra sportieve uitstraling en contrasterende designdetails. De Evoque Landmark is binnenkort te bestellen en de verwachte vanafprijs bedraagt 66.150, euro.

De Range Rover Evoque Landmark valt op door zijn sportieve bodykit en grijze exterieurdetails. Zo is het panoramische dak uitgevoerd in Carpathian Grey en de 19-inch lichtmetalen wielen in Gloss Dark Grey. De belettering op de achterklep, de grille en de luchtopeningen bij de motorkap en voorschermen zijn gespoten in contrasterend Graphite Atlas. De grijze accenten komen ook terug in het interieur, zoals delen van de middenconsole in gepolijst satijn. De Ebony lederen stoelen met geperforeerd middendeel zijn voorzien van stikwerk in Light Lunar.

De Evoque Landmark is ook voorzien van het InControl Touch Pro systeem met 10-inch beeldscherm, 4G Wi-Fi hotspot en apps zoals Spotify. Met de Remote Premium-app voor de smartphone en smartwatch kunnen gebruikers op afstand het brandstofniveau controleren, de locatie van het voertuig opvragen, de portieren vergrendelen en zelfs het interieur verwarmen of koelen. Voor een betere infotainmentervaring kunnen klanten kiezen voor Touch Pro Services met real-time verkeersinformatie, navigatie met satellietweergave en beelden op straatniveau en aanvullende 'live apps' voor bijvoorbeeld nieuwsberichten, het weerbericht en vluchtinformatie.

Zes jaar na de marktintroductie is de Range Rover Evoque wereldwijd onverminderd populair. Met 18.000 verkochte exemplaren was maart 2017 zelfs een recordmaand. In de fabriek in Halewood rolt om de 170 seconden een nieuwe Evoque van de productieband, waarvan 80% geëxporteerd wordt naar 130 landen. Voor de lokale markt wordt de Evoque ook in Brazilië en China gebouwd.