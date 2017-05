Mercedes-AMG start verkoop E-Klasse Estate

3 mei 2017 | De Estate-varianten van de E 63 4MATIC+ en E 63 S 4MATIC+ Mercedes-AMG zijn vanaf nu te koop. Prijzen inclusief afleverkosten beginnen bij 157.864 euro, het S-model is er vanaf 168.149 euro. Beide uitvoeringen staan vanaf juni 2017 bij de dealers.

De 4,0 liter V8- bitubomotor levert 450 kW/612 pk vermogen aan de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. De acceleratie van 0 naar 100 km/h kost 3,5 seconden (S-model). Dankzij standaard cilinderuitschakeling is de motor efficiënter dan viirgeeb. Vergeleken met zijn voorganger is de gasrespons van de nieuwe Estate-versie dynamischer. De AMG SPEEDSHIFT MCT (Multi-Clutch Technology) negentraps sporttransmissie maakt gebruik van een natte start-off koppeling. Nog een kenmerk is de nieuwe vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+, die de voordelen van uiteenlopende aandrijfconcepten met elkaar verenigt. De koppelverdeling tussen de voor- en achteras, die voor het eerst volledig variabel is, belooft optimale grip op alle ondergronden.

Tot ongeveer een jaar na de introductie levert Mercedes-AMG de E 63 S 4MATIC+ Estate ook in een exclusieve Edition 1-uitvoering. De designo selenietgrijs magno of optioneel designo nachtzwart magno lakkleuren en het AMG-nightpakket onderstrepen de krachtige uitstraling, terwijl de dynamische striping boven de dorpelverbreders het langgerekte silhouet maximaal aanzet. Andere opvallende uiterlijke kenmerken zijn de 20 inch gesmede AMG-velgen in matzwart met hoogglanzend gepolijste velgrand.

AMG Performance-stoelen in zwart nappaleder met gele siernaden geven het interieur een sportieve ambiance. Eveneens in kleur afgestemd zijn het AMG Performance-sportstuur, de bovenzijde van het dashboard, portieren, middenconsole, AMG-vloermatten en analoge klok in IWC-design. Het sportstuur in zwart microvezel DINAMICA is voorzien van het opschrift 'Edition 1' en een zwarte 12-uur-markering. Sierdelen in carbon ronden het spannende contrast van kleuren en materialen af.

Overzicht consumentenadviesprijzen (inclusief afleverkosten):