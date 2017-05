Nieuwe uitvoeringen voor Toyota Aygo

3 mei 2017 | Toyota introduceert nieuwe uitvoeringen van de AYGO, te weten de x-fun, x-joy, x-pose én x-cite als Bi-Tone met sportief zwart dak. Het voordeel loopt hierbij op tot 1.500 euro. Ook nieuw is het optionele x-beat audiosysteem met premium speakers én subwoofer van het audiomerk BLAM.

De AYGO x-fun vervangt de huidige x-now. De extra uitrusting omvat onder andere Bluetooth-connectiviteit voor telefoonkoppeling en audiostreaming via bijvoorbeeld Spotify. De bedieningstoetsen voor de radio met AUX en USB-aansluiting, en telefoon bevinden zich op het stuurwiel. Verder zijn voortaan vier speakers standaard in plaats van twee. De prijzen van de AYGO x-fun, leverbaar als 3- en 5-deurs, beginnen bij 12.845 euro.

De AYGO x-cite is voortaan uitgerust als Bi-Tone in de opvallende signaallak 'Fire Red'. Hierbij is het volledige dak uitgevoerd in zwart, evenals de A-stijlen van de carrosserie. Deze onderscheidende rood/zwarte kleurstelling komt terug in het interieur en ook de stoelbekleding is in deze kleuren uitgevoerd. De AYGO x-cite Bi-Tone is altijd voorzien van 5-deuren en leverbaar vanaf 14.995,- euro.

De AYGO x-joy biedt extra luxe in de vorm van climate control, een lichtsensor, navigatiesysteem x-nav, digitale radio DAB+, stoelen met deels lederlook en zwarte interieuraccenten, onder meer de ventilatieroosters en het centrale dashboardpaneel. Vanbuiten is de AYGO x-joy te herkennen aan de 15-inch lichtmetalen velgen met dubbel 5-spaaksdesign en het privacy glass achter. De carrosseriekleur komt terug in het dashboard en de vloermatten. De 5-deurs AYGO x-joy biedt een voordeel van 1.500 euro in vergelijking tot de AYGO x-play en is er vanaf 14.995 euro.

De AYGO x-pose biedt van alle uitvoeringen de meeste luxe. Hij is gebaseerd op de AYGO x-wave met onder meer een elektrisch bedienbaar zwart canvas dak. Maar ook climate control, een lichtsensor, navigatiesysteem x-nav, digitale radio DAB+ en stoelen met deels lederlook maken deel uit van de standaarduitrusting van deze uitvoering. Als enige AYGO is het canvas dak van de x-pose ook leverbaar in bordeauxrood. Deze kleur komt terug in de velgringen, het dashboard, de vloermatten, versnellingspook en ventilatieroosters. Het voordeel van de AYGO x-pose bedraagt eveneens 1.500 euro. De prijzen beginnen bij 15.995 euro.

Dat er muziek in de nieuwe uitvoeringen van de AYGO zit, wordt onderstreept door het nieuwe optionele x-beat audiosysteem. Dit omvat vier premium speakers van het audiomerk BLAM, een 160 watt subwoofer onder de passagiersstoel en een afstandsbediening hiervoor in het dashboardkastje. De meerprijs bedraagt 550 euro. Het audiosysteem is óók in te bouwen in auto's die al geleverd zijn.

Alle nieuwe uitvoeringen van de AYGO gelden per 1 mei 2017. Toyota levert de AYGO voor prijzen die beginnen bij 11.395 euro of bij 199 euro* per maand met Toyota Private Lease (Toyota AYGO 1.0 VVT-i x 3-deurs, consumentenadviesprijs 11.395 euro, Toyota Private Lease, 48 maanden, 10.000 km/jaar, provincie Utrecht, incl. bonus/malus en btw, excl. brandstof). En met Private Flex Lease is de AYGO al na één jaar opzegbaar, kosteloos. De nieuwe uitvoeringen van de AYGO staan vanaf juni in de showroom en zijn per direct te bestellen.