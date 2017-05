Toyota Prius

Toyota Prius rijdt op zonne-energie

2 mei 2017 | Toyota biedt een bijzondere oplossing voor het opladen van de Prius Plug-in Hybrid. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met OpdeZon, een bedrijf dat is gespecialiseerd in 100% duurzaam elektrisch rijden op zonne-energie. Dankzij diverse subsidies is deze volledig duurzame oplaadmogelijkheid van de Prius Plug-in Hybrid met name bedoeld voor ondernemers. Maar ook particuliere kopers profiteren van diverse fiscale voordelen.