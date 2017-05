Renault Koleos

Renault maakt prijzen nieuwe Koleos bekend

2 mei 2017 | Renault introduceert de nieuwe Koleos in Nederland. De prijslijst toont twee uitvoeringen, waaronder de exclusieve Initiale Paris. De prijzen beginnen bij 42.790 euro. De nieuwe Koleos is per direct te bestellen en staat in juni bij de dealer.

De Renault Koleos Intens heeft de Energy dCi 130-motor met handbediende zesversnellingsbak en voorwielaandrijving. De standaarduitrusting omvat onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, LED Pure Vision koplampen, een achteruitrijcamera en het R-LINK 2 multimedia- en navigatiesysteem met 8,7-inch touchscreen. Optioneel kan gekozen worden voor het Easy Life Pack, lederen bekleding in 3 verschillende kleuren of een glazen schuif- en kanteldak. Voor de Renault Koleos Initiale Paris selecteerde Renault de Energy dCi 175-dieselmotor gekoppeld aan een automatische transmissie en naar wens leverbaar met vierwielaandrijving. Behalve 19-inch lichtmetalen wielen en Nappa-lederen bekleding is deze versie ook voorzien van een uitgebreide reeks veiligheid- en assistentiesystemen en een Bose audiosysteem. Tevens is de metaalkleur 'Noir Améthyste' exclusief aan de Initiale Paris voorbehouden. Prijzen nieuwe Renault Koleos: Energy dCi 130 Intens € 42.790

Energy dCi 175 4x2 X-Tronic Initiale Paris € 53.290

Energy dCi 175 4x4 X-Tronic Initiale Paris € 56.790